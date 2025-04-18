Emekliler Elektrik Zamını Protesto Etti - Son Dakika
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Yerel

Emekliler Elektrik Zamını Protesto Etti

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Eskişehir'de emekliler, elektrik zammını protesto etmek için faturalarını yaktı ve taleplerini iletti.

18.04.2025 17:39
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'de emekliler, yüzde 25'lik zammı elektrik faturalarını yakarak protesto etti. Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, "Zam oranlarına bakıldığında, sermaye kesiminin korunduğu açıkça görülmektedir. Emeklilerin insanca yaşam hakları ve talepleri yine yok sayılmıştır. Bizlere tasarruf yapmayı  dayatan Cumhur İttifakı  ve yandaşları, kendilerine gelince lüks yaşam ve şatafatlarından ödün vermiyorlar" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi'nin çağrısıyla Ulus Anıtı'nda toplanan emekliler, Zorlu Enerji önüne yürüdü. Yürüyüşe CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü de destek verdi. Yürüyüşün ardından açıklama yapan Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, elektrik zammının geri alınmasını talep etti.

"Krizin yükü emeklilere yıkılıyor"

Krizin yükünün emeklilere yıkıldığını söyleyen Şanlı, "Saray iktidarı; hak, hukuk, adaleti yok sayarak, ülke siyasetini dizayn etmek isterken tökezledi. Sürekli derinleşen ekonomik krizle emeklilere ve emekçilere yaşamı zehir etmeye devam ediyor. AKP iktidarı, bir taraftan da kendi eliyle yarattığı ekonomik krizin yükünü emeklilere yıkmayı da sürdürüyor. Kamu yararını gözetmeden yapılan düzenlemeler, şirketleri zenginleştirirken, biz emeklileri ve bir bütün olarak halk kesimlerini daha da yoksullaştırıyor" dedi.

"Zam yok yalanı gerçek oldu"

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın 'elektriğe zam yok' yalanı bir kere daha gerçek oldu" diyen Şanlı, "Elektrik fiyatlarına 5 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun açıklamasına göre; elektrik fiyatları mesken aboneleri için yüzde 25, kamu ve özel hizmet aboneleri için yüzde 15, sanayi aboneleri için yüzde 10 ve tarımsal üretim aboneleri için de yüzde 12,4 oranında zam yapıldı. Zam oranlarına bakıldığında, sermaye kesiminin korunduğu açıkça görülmektedir. Emeklilerin insanca yaşam hakları ve talepleri yine yok sayılmıştır. Bizlere tasarruf yapmayı  dayatan Cumhur İttifakı  ve yandaşları, kendilerine gelince lüks yaşam ve şatafatlarından ödün vermiyorlar" diye konuştu.

"Karanlığa ve yoksulluğa teslim olmayacağız"

Şanlı, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Buradan Cumhurbaşkanı ve ülkemizi yönetenlere sesleniyoruz; Tasarruf yapması gerekenler kimler? Emekliler olarak, açlık sınırının altında aylık maaşla yaşam mücadelesi veriyoruz. Bu adaletsizlikler yetmezmiş gibi elektrik zamlarıyla birlikte ısınmak, aydınlanmak ve temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamak, emekliler için lüks hale getirildi. Emeklileri karanlığa ve yoksulluğa mahkum etmeye, hiç kimsenin hakkı yoktur. Karanlığa ve yoksulluğa teslim olmayacağız. Ayrıca adaletli gelir dağılımı sağlanması için en düşük emekli maaşı, en düşük memur maaşına eşitlenerek, hemen yoksulluk sınırı olan 82 bin liranın üzerine çıkarılmalıdır. Yeraltı ve yerüstü tüm varlıklar, halkın malıdır. Yerli yabancı sermaye kesimlerine peşkeş çekilerek, özelleştirilemez. Kamuda ve enerji alanındaki tüm özelleştirmeler, derhal kamulaştırılmalıdır. 41 milyon konut abonesine yapılan elektrik zammı derhal iptal edilmelidir."

Açıklamanın ardından emekliler elektrik faturalarını yaktı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Emekliler Elektrik Zamını Protesto Etti - Son Dakika

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