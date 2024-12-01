Emekliler Geçim Derdiyle Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Emekliler Geçim Derdiyle Mücadele Ediyor

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Osmaniye'de emekliler, düşük maaşlar yüzünden geçinemediklerini ve gıda alımında zorlandıklarını belirtti.

01.12.2024 12:39
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Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarına alışverişe gelen emekliler, geçinemediklerinden yakındı. Emekli Osman Bulunuz, "Eti unuttuk ama yumurta arada bir. Bir yumurtayı hanımla beraber bölüyoruz, ikimiz paylaşıyoruz" dedi. Eşinin yaşlı aylığıyla geçindiklerini söyleyen Emine Ilık ise "Et zaten almıyoruz yemiyoruz vallahi, bayramdan bayrama onu da komşu verirse yiyoruz, vermezse o da yok" diye konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarında alışveriş yapan emekliler, maaşlarının yetmediğini, en az 20 bin lira olması gerektiğini dile getirdi.

76 yaşında çalışmak zorunda olduğunu beirten emekli Zeki Çolak şunları söyledi:

"Emekliyim, pestil satıyorum. Pestili alan da yok, akşama kadar pazarda bekliyorum. 12 bin 500 lira aylık veriyorlar o da zaten yetmiyor. Yetmediği için bu alım satıma başvuruyoruz. Çalışmasam yetmez. Çalıştığım için bir ek oluyor. Yemeğe ancak yetiyor. Sebze, meyve, yiyecek, içecek, hastalık, yol parası... Dizlerim ağrıyor, grip, nezle işte bunlar var, ihtiyarlık da var. En aşağı 20 bin lira olması lazım. Çeyrek yok, o iş bitti, çeyrek işi yok 50 lira 100 lira para veririz başka veremeyiz."

"Nereden düştü bu enflasyon"

Bir başka emekli "Maaş en az 25 bin lira olmalı. Aldığımla ancak borcumu dağıtıyorum, sonra da geri borçlanmaya başlıyoruz. Devletin açıkladığı bu enflasyon var ya... Benim bunu bu ay 10 liraya almam lazım, bir daha geldiğimde bu 20 lira, nereden düştü bu enflasyon? Bunu temsil olarak gösteriyorum sana, her şey böyle. Bir ay önce aldığımı bir ay sonra ucuz almalıyım ki enflasyonun düştüğünü bilmeliyim ben. Her geldiğimde artıyor, düşmüyor" dedi.

"Hanımla bir yumurtayı bölerek yiyoruz"

Emekli Osman Bulunuz da "12 bin 500-13 bin lira maaşım. Maaşın yetmesi mümkün mü şu ortamda? Geçinemiyoruz işler dar, zor. Gelir kaynağı yok vatandaşın, herkes şu pazarda görüyorsun, bakıp geçiyor alamıyor. Maaşlar en az 25- 30 bin veya  25 bine hiç düşmemesi gerekir zaten. Bak pazara geldim, bir kilo muz ile bir kilo karnabahar alabildim. Bunun içinde patatesi gerek, biberi gerek, domatesi gerek her şey gerek. Eti unuttuk ama yumurta arada bir. Bir yumurtayı hanımla beraber bölüyoruz, ikimiz paylaşıyoruz. Bir yumurta vallahi sabahları... Bir ben değil herkes, çoğu insan yiyemiyor" diye konuştu.

"Hiçbir şey yemeyelim mi"

Eşi yaşlılık aylığı alan Emine Ilık da "Eşim 65'lik maaşı alıyor, 4 bin 200 lira para alıyor. Ben ne yapacağım? Benim hiçbir şeyim yok. Bir patlıcan olmuş 40 lira, domates olmuş 50 lira, 60 lira. Çökelek olmuş 80 lira, ben ne yapacağım? Ben 700 lira para ile geldim ama arabam dolmadı. Odun, kömür, ekmek... Hiçbir şey yemeyelim mi? Mercimek aldım bir kilo 70 lira, yenir mi bu? Bir kilo fasulye 80 lira, 90 lira. Hiç yemeyelim mi? Et zaten almıyoruz yemiyoruz vallahi, bayramdan bayrama onu da komşu verirse yiyoruz, vermezse o da yok" şeklinde konuştu.

Emekliler Geçim Derdiyle Mücadele Ediyor
Kaynak: ANKA

Alışveriş, Osmaniye, Ekonomi, Kadirli, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekliler Geçim Derdiyle Mücadele Ediyor - Son Dakika

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