Emekliler, maaşlarının asgari ücret düzeyine çıkarılmasını istiyor

Elazığ'da emekli Cemalettin Yıldız, "Biz emeklilerin mağdur olduğu çok aşikar. Bizim bu yoksulluğu giderebilmemiz için mutlaka bir düzenleme gerekiyor. Hiç değilse asgari ücret oranına getirilmelidir. Maaşlarımıza yüzde 50 zam yapılsa bile enflasyon karşısında emeklinin yapacağı bir şey kalmıyor" dedi.

Elazığlı emekliler, yapılacak ek zam ile maaşlarında bir iyileştirme beklentilerini dile getirdiler. Maaşlarının geçinmelerine yetmediğini belirten emekliler, yapılacak düzenleme ile en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkarılmasını istiyorlar.

"BİZİM BU YOKSULLUĞU GİDEREBİLMEMİZ İÇİN MUTLAKA BİR DÜZENLEME GEREKİYOR"

Elazığlı emekli Cemalettin Yıldız maaş oranlarındaki iyileştirmelerin emeklilerin yaşam kalitesini artıracak düzeye çıkmasını istediklerini söyledi. Yıldız şu şöyle konuştu:

"Biz emeklilerin aldığı maaşın bize yetmeyeceği bir gerçek. Yaşam koşullarımızın iyileştirme yapılması gerekiyor. Maaşlarımız açlık sınırının altında. Biz emeklilerin mağdur olduğu çok aşikar. Bizim bu yoksulluğu giderebilmemiz için mutlaka bir düzenleme gerekiyor. Hiç değilse asgari ücret oranına getirilmelidir. Maaşlarımıza yüzde 50 zam yapılsa bile enflasyon karşısında emeklinin yapacağı bir şey kalmıyor. Kendi yaşamını sürdürme şartları ağırlaşıyor. Bizler emekli olarak bu durumun iyileştirilmesini istiyoruz. Elbette ki devletimiz bunun bir hal çaresine bakacaktır. Ama beklentimiz mutlaka maaşlarımızın düzelmesi ve intibak yasamızın bir an önce gündeme getirip, çözüme kavuşturulması lazım."

"BU ŞARTLARDA ZAM YAPILSA BİLE EMEKLİYİ TATMİN ETMEYECEKTİR"

Bu şartlarda bir zam yapılsa bile emekliyi tatmin etmeyecektir. Ben 7 bin 500 lira maaş alıyorum. Evi olup da, kira vermeyen belki ayakta durabilir. Ama kirada oturan emeklilerimiz var. Elazığ'da 10 bin liradan aşağıya kira yok. Emekli bir adam 10 bin lira kiraya verirse hangi şartlarda kendisini geçindirebilecek? Her şey ortada. Bizim en büyük beklentimiz sadece zam değil, intibakın da meclisten geçmesidir. 2008'den önce emekli olanlar intibaktan faydalandı. Ancak 2008 sonrası emekli olanlar intibaktan faydalanamadı. Birçok emekli bu anlamda da mağdur oldu. Halbuki denk, aynı düzeyde maaşa getirmiş olsa, emekli kısmen durumunu düzeltebilir. Bu şartlarda lüks yaşamasını geçtik. Ama hiç değilse yaşamını idame ettirebilir. Ay sonlarında çocuğunun, torunun elinden tutup bir yerlere götürebilir."

"BU ŞARTLARDA ZAM YAPILSA NE OLUR? İKİ AYDA MAAŞLAR ZATEN ERİYOR"

Emeklilerin aldıkları maaşla evlerinin temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldiğini ifade eden Emekli Nadir Hangün, emekli maaşının en az asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini belirterek şu şekilde konuştu:

"Emeklilerin durumu şu anda çok kötü. Beklentimiz, en az 7 bin 500 lira maaş alan emekli maaşlarının 15 bin lira ya da asgari ücret seviyesine çıkarılmasıydı. Maalesef bu olmadı. Bizi hayal kırıklığına uğrattı hükümetimiz, inşallah düzeltirler. Çünkü emeklilerin durumu gerçekten vahim. Evlerine istedikleri şekilde harcama yapamıyorlar. Pazara gittiklerinde 3 poşet 500 liradan aşağı çıkamıyorlar. Emeklinin durumu içler acısı. Hükümetten bir an önce iyileştirmeyi yapmalarını bekliyoruz. Benim maaşım 13 bin lira. Evim kira değil .Bu sadece bizim için değil. Benden daha aşağıda olanları düşünmek lazım.13 bin lira alıyorum. Zar zor geçiniyorum. Ama 7 bin 500 lira alan kişi nasıl geçinsin.? O nedenle emekli maaşı en az asgari ücret seviyesinde olmalı."

"MEMUR EMEKLİSİ İLE SGK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ ARASINDA AYRIM YAPILIYOR"

İşçi emeklisi Mustafa Gürbüz ise memur emeklisi ile SGK ve Bağ-Kur emeklisi arasında ayrım yapıldığını söyleyerek, en düşük emekli maaşının memur emekli maaşlarına denk olması gerektiğini belirtti. Emekli olarak zaten çok zor koşullarda yaşamlarını idame ettirmeye çalıştıklarını ifade eden Gürbüz şu şekilde konuştu:

"Asgari ücret zammı yüzde 49'a çıktı. Ama emekliye yüzde 37 verince emeklinin durumu bayağı aşağıya çekildi. Emeklinin maaşlarında iyileştirme yapılması, bir an önce düzenlenmesi gerekiyor. Hayat şartlarımızda kısıtlama oldu epey. Hükümetin, Cumhurbaşkanı'nın bileceği bir şey. Temennimiz hükümetin bu konuda gerekli düzenlemeleri bir an önce yapmasıdır. Bütçemiz de el verirse inşallah bu durumu değerlendirirler.. Ama emekliler arasında kirada olanlar, sıkıntı çekenler var. Emekliler en az emekli memur kadar maaş almalı. Emekli maaşları bugünkü koşullarda en az 22 - 23 bin civarında olması gerekiyor. 15 - 16 - 17 bin olsa bile evi olmayan, kira ödeyen, çocuk okutan emeklilerimiz var. Bu durumda olan emeklilerin geçinmesi mümkün değil."