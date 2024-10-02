Emekliler Yılı'nda Yatağan'da Buluşma - Son Dakika
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Emekliler Yılı'nda Yatağan'da Buluşma

Emekliler Yılı\'nda Yatağan\'da Buluşma

Hakkari'den Muğla'ya gelen emekliler, Yatağan'da ağırlandı; sosyal bağlar güçlendi.

02.10.2024 14:02
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2024 Emekliler Yılı etkinlikleri kapsamında, emeklilerin sosyal hareketliliğine katkı sağlamak amacıyla Hakkari'den Muğla'ya gelen emekliler, Yatağan ilçesinde ağırlandı.

Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, emeklileri misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür etkinliklerin emekliler arasında sosyal bağların güçlenmesine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Kaymakam Kılıç, yaptığı açıklamada, "Hakkari'den gelen değerli misafirlerimizi ilçemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu ziyaret, emeklilerimizin sosyal hareketliliğine katkı sunmak ve farklı bölgelerden insanları bir araya getirerek kültürel etkileşimi artırmak adına çok değerli bir adım. Bu tür etkinlikler, emeklilerimizin hem sosyalleşmesini hem de keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor" dedi.

Etkinlik kapsamında emekliler, Yatağan'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezme fırsatı buldu. Misafirler, Yatağan halkı tarafından sıcak bir şekilde karşılandı ve ağırlandı. 2024 Emekliler Yılı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen bu buluşmanın, emekliler arasında yeni dostlukların kurulmasına ve kültürel zenginliklerin paylaşılmasına vesile olduğu belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emekliler Yılı'nda Yatağan'da Buluşma - Son Dakika

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