Emekliler Yoksullukla Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Emekliler Yoksullukla Mücadele Ediyor

Cengiz Yavuz, AKP iktidarını emeklilerin ekonomik ve sosyal durumlarını kötüleştirmekle eleştirdi.

13.10.2024 20:49
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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - DİSK'e bağlı Emekli-Sen Genel başkanı Cengiz Yavuz Samsun'un İlkadım ilçesinde Gazi Müzesi önünde basın açıklaması düzenledi. Yavuz konuşmasında "AKP iktidarı her geçen gün bizi biraz daha batağa sürüklemeye devam ediyor" dedi.

DİSK Emekli-Sen MYK üyeleri, Genel Merkez MYK üyesi olan ve kısa bir süre öncesi vefat eden Erdoğan Tekeoğlu'nu Kalkanca Mezarlığı'nda kabri başında andıktan sonra Samsun'un İlkadım ilçesinde basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına DİSK'e bağlı Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, Genel Sekreter Fikri Kalender, Genel Mali Sekreter Gülfer Akyürek, ve DİSK üyeleri katıldı.

Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz yaptığı açıklamada emeklilerin durumuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Defalarca burada sesimizi yükseltmeye gayret gösterdik. Sesimizi duyurmaya gayret gösterdik. Ancak ne var ki hala özgürce, umutla türkülerimizi söyleyemedik bu meydanlarda. Her geldiğimizde acaba bu sefer özgürce, insanca yaşayacağımız komşuları yakalayarak alana çıkabilecek miyiz diye baktık. Maalesef 25 yıldır AKP iktidarı her geçen gün bizi biraz daha batağa sürüklemeye devam ediyor. Neler yaşıyoruz? Asgari ücret Açlık sınırının çok altında kaldı. Emekli ücretleri, asgari ücretin de yarısı oranında belirlendi. Bu sadece ekonomik sıkıntılarımız. ya sosyal sıkıntılarımız değerli dostlar ya tecavüze uğrayan iki yaşındaki bebeklerimiz, ya katledilen çocuklarımız, kızlarımız, oğlanlarımız, kadınlarımız, ya mecliste sokakta yaşayan dostlarımızın katledilmesiyle ilgili çıkan yasalar, ya çevreyi katleden bu iktidar sadece ekonomik değil, sosyal bir çöküşün de başlangıcı oldu maalesef bugün gördüğünüz iktidarda.

"Kamusal hizmetlere erişimimiz engelleniyor"

İktidarın toplumdaki ayrımcılığa bir yenisini yaş ayrımcılığını da eklediğini söyleyen Yavuz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

" Türkiye'de yaşlılar ve emekliler hayatın olağan akışı içerisinde edindikleri deneyimleri yurttaş olma bilinciyle geçirdikleri yılların hayata ve kendilerine kattıklarını paylaşacakları mutlu ve refah içinde yaşayacakları günlerin maalesef çok uzağında. Bunun yerine mücadele ederek, verilen haklarımızı geri isteyerek geçiyor günlerimiz. ve herhalde yaşlıların ve emeklilerin her gün sokaklara dökülüp, haklarını yüksek sesle haykırmak zorunda kaldığı tek ülke Türkiye. Bizlere yönelik sosyal politikaların yetersizliği nedeniyle ekonomik olarak güçsüzleşiyor, sosyal yaşamın dışına itiliyoruz. Ulaşım ve sağlık hizmetleri başta olmak üzere kamusal hizmetlere erişimimiz engelleniyor.

"Emekli aylıklarının sistematik olarak düşürülmesi yaşlı yoksulluğunun artışındaki en büyük etkendir"

Bugün dünya genelinde yaşlı insanlar için gelir korumasında bölgesel farklılıklar dikkat çekmeye devam ediyor. OECD ülkelerinin yarısından fazlası, emeklileri enflasyonun etkilerinden tümüyle korurken, Türkiye'de memur emeklileri resmi enflasyonun dahi altında zam alırken kök aylığı belirli bir seviyenin altında olan işçi emeklileri her zam döneminde sıfır zamma mahkum edilen emekliler ve hak sahipleri yaşlılar açlık, yoksulluk ve sefalet üçgenine hapse ediliyor. Türkiye'de 2019 yılında yüzde 14,2 olan yaşlı nüfus yoksulluk oranının 2023 yılında yüzde 21,7'ye kadar tırmandığı TÜİK verilerinde görülüyor. Dahası 65 yaş üstü kadınlarda yoksulluk oranı 2021'de yüzde 12,6 iken 2023 yılında yüzde 22,4 seviyesine yükseldiği yine TÜİK verilerinden anlaşılmaktadır. Bir kez daha vurguluyorum. Emekli aylıklarının sistematik olarak düşürülmesi yaşlı yoksulluğunun artışındaki en büyük etkendir."

Kaynak: ANKA

Cengiz Yavuz, Yoksulluk, Politika, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekliler Yoksullukla Mücadele Ediyor - Son Dakika

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