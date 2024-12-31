Emeklilerden 45 Bin Lira Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Emeklilerden 45 Bin Lira Talebi

Geniş Video İzle

Eskişehir'de emekliler, en düşük emekli maaşının 45 bin lira olması gerektiğini duyurdu.

31.12.2024 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi tarafından 2024 yılının son gününde Hamamyolu Caddesi'nde bildiri dağıtıldı. Emekliler, 2025 yılında en düşük emekli maaşının 45 bin lira olması gerektiğini ifade etti.

Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, emeklilerin yoğun olduğu Eskişehir Hamamyolu Caddesinde bildiri dağıttı. 2024 yılını bildiri dağıtarak ve taleplerini bir kez daha duyurmaya çalışarak geçiren emekliler, örgütlü mücadele vurgusu yaptı.

Bildiri dağıtımı sonrasında açıklama yapan Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Meclis'te asgari ücret belirlendi ve bu asgari ücretin devamında emeklilerin maaşları belirlenecek. Ama bu asgari ücrete bakıldığında emekli maaşlarının da bunun çok çok daha altında olacağını biliyoruz şimdiden. Onun için Tüm Emeklilerin Sendikası olarak sürekli alanlardayız. Bugün bildiri dağıtacağız. 3 Ocak'ta yine yürüyüşümüz olacak. Türkiye'nin her tarafında alanlarda olacağız.

"En düşük emekli maaşı 45 bin lira olmalı"

Ülkemizi yönetenlere, başta Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyorum. Emekliler en az 25 - 30 - 35 sene çalıştılar, primlerini, vergilerini peşin ödediler. Şimdi insanca yaşayabilecekleri bir maaş istiyorlar. Sadaka istemiyoruz biz emekliler. Hakkımız olanı istiyoruz. Yoksulluk sınırı 80 bin lirayı geçmiş. Bu koşullarda en düşük emekli maaşı yoksulluk sınırının yarısı olmalı. Yani 45 bin lira olmalıdır. Biz emekliler olarak özellikle en düşük emekli maaşının en düşük memur maaşına eşitlenmesini kriter olarak kabul ediyoruz. Bunun da yılbaşından itibaren memurlara yapılacak artışa bağlı olarak da o düzeye çıkarılmasını özellikle savunuyoruz.

"Sendika hakkımızın engellenmesini istemiyoruz"

Sendikamızı sürekli kapatmaya çalışıyorlar. Sendika hakkımızın engellenmesini istemiyoruz. Bir yasal güvenceye kavuşturulmasını istiyoruz. Biz sadece emeklilerin değil, ülkemizde herkesin insanca yaşayabileceği adaletli gelir dağılımını savunuyoruz.

"Haklarımızı vermeyenleri sandığa gömeceğiz"

Emeklilerin durumu bu kadar kötüyken, özellikle yetim, dul ve engellilerin durumu daha da kötü. Onun için ülkemizi yönetenlere, Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz. Emeklileri yok sayamazsınız. Ayrıca emeklilerin insanca yaşama hakkı anayasal bir haktır. Bu hakkın yerine getirilmesi gerekiyor. Bu anlamda da mücadelemiz sürecek. Bizim taleplerimizi yok sayarlarsa biz mutlaka önümüze sandık gelecek biliyoruz. Çünkü erken seçimi biz emekliler sağlayacağız ve o sandıkta bizim haklarımızı vermeyenleri sandığa gömeceğiz. Bunu bilmelerini istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Eskişehir, Politika, Ekonomi, Sendika, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emeklilerden 45 Bin Lira Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:20 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:59 Umreye giden Necati Şaşmaz’ın son halini görmeniz lazım Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 00:08:56. #1.11#
SON DAKİKA: Emeklilerden 45 Bin Lira Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.