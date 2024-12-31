Emeklilerden 45 Bin Lira Talebi

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(ESKİŞEHİR) - Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi tarafından 2024 yılının son gününde Hamamyolu Caddesi'nde bildiri dağıtıldı. Emekliler, 2025 yılında en düşük emekli maaşının 45 bin lira olması gerektiğini ifade etti.

Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, emeklilerin yoğun olduğu Eskişehir Hamamyolu Caddesinde bildiri dağıttı. 2024 yılını bildiri dağıtarak ve taleplerini bir kez daha duyurmaya çalışarak geçiren emekliler, örgütlü mücadele vurgusu yaptı.

Bildiri dağıtımı sonrasında açıklama yapan Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Meclis'te asgari ücret belirlendi ve bu asgari ücretin devamında emeklilerin maaşları belirlenecek. Ama bu asgari ücrete bakıldığında emekli maaşlarının da bunun çok çok daha altında olacağını biliyoruz şimdiden. Onun için Tüm Emeklilerin Sendikası olarak sürekli alanlardayız. Bugün bildiri dağıtacağız. 3 Ocak'ta yine yürüyüşümüz olacak. Türkiye'nin her tarafında alanlarda olacağız.

"En düşük emekli maaşı 45 bin lira olmalı"

Ülkemizi yönetenlere, başta Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyorum. Emekliler en az 25 - 30 - 35 sene çalıştılar, primlerini, vergilerini peşin ödediler. Şimdi insanca yaşayabilecekleri bir maaş istiyorlar. Sadaka istemiyoruz biz emekliler. Hakkımız olanı istiyoruz. Yoksulluk sınırı 80 bin lirayı geçmiş. Bu koşullarda en düşük emekli maaşı yoksulluk sınırının yarısı olmalı. Yani 45 bin lira olmalıdır. Biz emekliler olarak özellikle en düşük emekli maaşının en düşük memur maaşına eşitlenmesini kriter olarak kabul ediyoruz. Bunun da yılbaşından itibaren memurlara yapılacak artışa bağlı olarak da o düzeye çıkarılmasını özellikle savunuyoruz.

"Sendika hakkımızın engellenmesini istemiyoruz"

Sendikamızı sürekli kapatmaya çalışıyorlar. Sendika hakkımızın engellenmesini istemiyoruz. Bir yasal güvenceye kavuşturulmasını istiyoruz. Biz sadece emeklilerin değil, ülkemizde herkesin insanca yaşayabileceği adaletli gelir dağılımını savunuyoruz.

"Haklarımızı vermeyenleri sandığa gömeceğiz"

Emeklilerin durumu bu kadar kötüyken, özellikle yetim, dul ve engellilerin durumu daha da kötü. Onun için ülkemizi yönetenlere, Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz. Emeklileri yok sayamazsınız. Ayrıca emeklilerin insanca yaşama hakkı anayasal bir haktır. Bu hakkın yerine getirilmesi gerekiyor. Bu anlamda da mücadelemiz sürecek. Bizim taleplerimizi yok sayarlarsa biz mutlaka önümüze sandık gelecek biliyoruz. Çünkü erken seçimi biz emekliler sağlayacağız ve o sandıkta bizim haklarımızı vermeyenleri sandığa gömeceğiz. Bunu bilmelerini istiyoruz."