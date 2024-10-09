Emeklilerden Protesto: Maaşlar Yetersiz

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'de emekliler, maaşların düşüklüğünü protesto etti. Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Muhsin Dilbaz, "Emekliyi artık hükümet sırtında kambur olarak görüyor. Dikkate almak istemiyor. Zor durumda olan bu emekliyi mutlaka kendi şartlarına geri döndürmemiz lazım. Eğer böyle giderse 16 milyon emekli, 15 milyon göçmen, 12 milyon işsiz yani Türkiye'nin üçte ikisi neredeyse imkansızlıkları yaşıyor" dedi.

Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Eskişehir Şubesi üyeleri, emeklilerin sorunlarını dile getirmek için Hamamyolu Caddesi'nden bildiri dağıttı. Grup daha sonra Yediler Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Şube Başkanı Muhsin Dilbaz,

En düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 lira ile geçinmenin mümkün olmadığını söyleyen Dilbaz, "Bugün emeklilerimizi bilgilendirmek için Hamamyolu'nda başlayıp Alaattin Park'a kadar bildirilerimizi dağıttık. Bu bildirilerimizde emeklinin hakları, emeklinin kayıpları konularından bahsettik. Bunlardan en önemlisi en düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira yapılması. Ama 12 bin 500 lira bu zamanda bu enflasyonla, bu zamlarla geçinmenin mümkün olmadığını bütün emeklimiz de zaten dertlerinin bu olduğunu söylüyor. Biz de bunları dile getirmek için bildirileri dağıttık" diye konuştu.

Dilbaz, "Esas olan şey şu; son zamanlarda hükümetimizin yetkileri 16 milyon emeklinin sürdürülebilir olmadığından bahsediyor. Ne demek bu; emekliyi artık hükümet sırtında kambur olarak görüyor. Dikkate almak istemiyor. Ama biliyorsunuz ülkemizde 15 milyon göçmen var. Bu göçmenler bir yerlerden imkanlar elde ediyor. Bu 15 milyon göçmen sürdürülebiliyor da 16 milyon emekli mi sürdürülemiyor" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin üçte ikisinin imkansızlıklar içinde yaşıyor"

Türkiye'nin üçte ikisinin imkansızlıklar içinde yaşadığına dikkat çeken Dilbaz, "Zor durumda olan bu emekliyi mutlaka kendi şartlarına geri döndürmemiz lazım. Eğer böyle giderse 16 milyon emekli, 15 milyon göçmen, 12 milyon işsiz yani Türkiye'nin üçte ikisi neredeyse imkansızlıkları yaşıyor. Bizim emekliyi bir an önce bu bulunduğu ortamdan kurtarmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Emeklinin doğal gaz faturalarını, elektrik, su faturalarını ödemeleri mümkün değil" diyen Dilbaz, "Mutlaka emekliye kira yardımı, doğal gaz yardımı, elektrik ve su yardımı gibi yardımlarda bulunulması gerekiyor çünkü emekli bu maaşlarla geçinemiyor. Geçen emekli üyelerimizden bir teyzemiz geldi. 8 bin lira maaş alıyor. Ev sahibi de 7 bin lira kirasını yapmış. Düşünün bu insan nasıl geçinebilir? Biz bunları sosyal yarım vakıflarına yönlendiriyoruz ama onlar da yeterli değil biliyorsunuz" dedi.