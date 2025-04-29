Emeklilerden Yerel Seçim Çağrısı - Son Dakika
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Emeklilerden Yerel Seçim Çağrısı

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Emekliler, en düşük emekli maaşının memur maaşına eşitlenmesini ve sağlık hizmetlerinin ücretsiz olmasını talep etti.

29.04.2025 17:33
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(ESKİŞEHİR) - Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, iktidara seslenerek, yerel seçimlerde belirleyici olanın emekliler olduğunu söyledi ve en düşük emekli maaşının en düşük memur maaşına eşitlenmesini istedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi, geçtiğimiz hafta genel kurulunu gerçekleştirdi. Genel kurul sonucunda Ali Paşa Şanlı güven tazeleyerek tekrar Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı seçildi.

Bugün sendika binası önünde açıklama yapan Ali Paşa Şanlı, iktidara seslendi ve yerel seçim sonuçlarını hatırlanmasını istedi. Adil gelir dağılımı vurgusu yapan Şanlı, emeklilerin yok sayıldığını belirtti.

En düşük emekli maaşının en düşük memur maaşına eşitlenmesi gerektiğini söyleyen Şanlı, "Buradan özellikle saray iktidarını uyarıyoruz. Eğer biz emeklerin taleplerini yok saydığınız sürece bizim de size yönelik tutumuz bellidir ve özellikle buradan da bir çağrıda bulunuyoruz. En düşük emekli maaşı en düşük memur maaşına eşitlensin. Ayrıca bütün sağlık hizmetlerinin parasız olması için yasal düzenleme yapılsın. Memurlara yapılan seyyanen zamlar bütün emeklilerin maaşlarına yansıtılsın. Toplu sözleşmeli, grevli sendika yasamız hemen bir an önce çıkarılmalıdır" diye konuştu.

"Yılda 4 kez asgari ücret düzeyinde ikramiye verilmeli"

Şanlı, "Diğer taraftan bize verilen ikramiyelerin ne kadar gerçek yaşama uygun olup olmadığını görüyorsunuz. Bu ikramiyeleri yılda 4 kez asgari ücret düzeyinde hemen düzenleme yapılmalıdır. Özellikle buradan saray iktidarına sesleniyoruz, Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyoruz. Bu taleplerimiz emeklerinin insanca yaşam haklarına yönelik talepleridir. Biz bu mücadeleyi aynı zamanda çocuklarımıza, torunlarımıza onurlu bir gelecek bırakmak için veriyoruz. Adaletli gelir dağılımı sağlanması bütün insanlar için bir haktır" dedi.

"Taleplerimizi gerçekleştirmeyecekseniz sandığı önümüze koyun"

Erken seçim çağrısı da yapan Şanlı, "Buradan bir kere daha da hatırlatmak istiyoruz. Yerel seçimlerde emeklerin gücünü gösterdiğini iktidar da gördü, muhalefet de gördü. Bundan sonraki süreçte özellikle hatırlatmak istiyoruz saray iktidarına. Eğer bu taleplerimizi gerçekleştiremiyorsanız, yapmak da istemiyorsanız, önümüze koyun sandığı ve biz emeklilerle birlikte emekliler olarak hesaplaşalım ve gerçek anlamda ülkemizi kimlerin yöneteceğini biz emekliler seçeceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Emeklilerden Yerel Seçim Çağrısı - Son Dakika

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