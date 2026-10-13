EMŞAV Marmara Bölge Başkanlığı’nda yeni dönem - Son Dakika
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EMŞAV Marmara Bölge Başkanlığı’nda yeni dönem

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EMŞAV Marmara Bölge Başkanlığı’nda yeni dönem
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Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Marmara Bölge Başkanlığı görevine İbrahim Hakkı Yıldırım atandı.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Marmara Bölge Başkanlığı görevine İbrahim Hakkı Yıldırım atandı. Görevi Mehmet Gül'den devralan Yıldırım, mazbatasını EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz'ın elinden alarak resmi olarak görevine başladı.

İş insanı İbrahim Hakkı Yıldırım, gerçekleşen devir teslim töreninin ardından EMŞAV Marmara Bölge Başkanlığı koltuğuna oturdu. Yıldırım, Marmara Bölgesi genelinde şehit yakınları ve gazilere yönelik yürütülen çalışmaları daha da güçlendirmeyi ve vakfın hizmet çıtasını yukarılara taşımayı hedeflediklerini belirtti.

"Büyük bir sorumluluk ve onurlu bir emanet"

Mazbata takdimi sonrasında duygularını dile getiren EMŞAV Marmara Bölge Başkanı İbrahim Hakkı Yıldırım, açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "EMŞAV Marmara Bölge Başkanlığı görevini şahsıma tevdi edilen bir makamdan öte, büyük bir sorumluluk ve onurlu bir emanet olarak görüyorum. Genel Başkanımız Sayın Abdurrahman Yılmaz'ın takdir ve güvenleriyle üstlendiğim bu görevi layıkıyla yerine getirmek için gayret göstereceğim. Şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin her daim yanında olacak, vakfımızın değerlerini Marmara Bölgesi'nin her noktasında en güçlü şekilde temsil edeceğiz. Bu kutlu görevin hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri mahcup etmesin."

EMŞAV Marmara Bölge Başkanlığı; İstanbul, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Tekirdağ, Çanakkale, Sakarya, Edirne, Kırklareli, Bilecik ve Yalova olmak üzere toplam 11 ilde aktif olarak faaliyet gösteriyor.

Kaynak: İHA
Hakkı Yıldırımİnsan HaklarıSivil ToplumMarmaraYerelSon Dakika

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