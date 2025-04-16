Enerji Tasarrufu İçin Minik Çabalar

Enerji Muhafızları Timi görev başında

Çeşitli kostümler giyip kapalı pazarda alışveriş yapanlara, esnafa enerji tasarrufu broşürleri dağıttılar

Minik öğrencilerden büyüklerine yönelik anlamlı çalışma

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Saffet Şeker İlkokulu'da oluşturulan Enerji Muhafızları Timinde görevli bir grup öğrenci, enerji tasarrufu konusunda vatandaşları bilgilendirmek için kapalı pazarda el broşürü dağıttı.

Okulun birinci ve anasınıfında okuyan öğrenciler, aileleri tarafından geri dönüşüm malzemeleriyle hazırlanan çeşitli kostümler giyerek kapalı pazara gittiler. Minikler burada alışveriş yapanlara, esnafa "Dünyamızı birlikte kurtaralım", "Tasarruf edelim, geleceğimizi aydınlatalım" yazılı el broşürleri dağıttılar.

"Saffet Şeker İlkokulu Enerji Muhafızları Timini kurduk"

Enerji tasarrufunun sadece bütçeyle ilgili değil, gelecekle gezegenimizle ilgili bir mesele olduğunu vurgulayan Sınıf Öğretmeni Tuba Aydın; dünyadaki doğal kaynakların azalması, çevre kirliliği, iklim değişikliğini önlemek enerji tasarrufu ile mümkün olduğunu söyledi. Kapalı pazarda bilgilendirme konuşması yapan Sınıf Öğretmeni Tuba Aydın; "Evlerimizde yapacağımız ufak küçük desteklerle büyük farklar oluşturabiliriz. Musluklarımızı kapatmak, gereksiz yanan ampulleri söndürmek, elektronik cihazları fişten çekmek bizim yapacağımız en büyük katkıdır. Bizler öğretmen arkadaşlarımızla beraber Milli Eğitim Bakanlığının Enerji Dostu Mavi Yeşil okul projesine dahil olduk. Bu kapsamda öğretmen arkadaşlarımızla beraber Saffet Şeker İlkokulu Enerji Muhafızları Timini kurduk. Kurduğumuz bu tim, enerji tasarrufunu bilinçli bir şekilde yerine getirir, enerjiyi verimli kullanır. Biz büyükler olarak geleceğimize yaşanabilir, sürdürülebilir temiz bir çevre bırakmak için enerji tasarrufuna önem vermeliyiz. Enerji tasarrufu bir tercih değil bir sorumluluktur. Her yerde bu enerji verimliliğini dikkat eder ve enerji verimliliğini en etkin şekilde kullanırsak geleceğe doğaya karşı ödediğimiz bir mirası bırakmış oluruz" dedi.

"Ben enerji muhafızıyım"

Okulda kurulan Enerji Muhafızları Timinde yer alan 1. sınıf öğrencisi Nisa Bursa; "Ben enerji muhafızıyım. Açık olan lambaları, çeşmeleri kapatırım. Elektronik aletlerin fişlerini çekerim. Çünkü geleceğe enerji kalsın isterim" dedi.

Daha sonra öğrenciler kapalı pazarda vatandaşlara el broşürü dağıttılar. Öğrencilere öğretmenler ve veliler de eşlik etti.