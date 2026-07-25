Engelli Abdullah Demir'in Cami Azmi - Son Dakika
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Engelli Abdullah Demir'in Cami Azmi

Engelli Abdullah Demir\'in Cami Azmi
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Abdullah Demir, bedensel engeline rağmen camiye düzenli gidiyor ve ibadetlerini cemaatle yapıyor.

Bayburt'ta 15 yaşında geçirdiği hastalık nedeniyle bedensel engelli kalan 30 yaşındaki Abdullah Demir, akülü tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdürmesine rağmen ibadetini camide yapmaktan vazgeçmiyor. Yaşadığı zorluklara rağmen yıllardır camiye düzenli olarak gelen Demir, cuma namazının yanı sıra vakit namazlarını da cemaatle birlikte kılıyor. Engelinin camiye gelmeye engel olmadığını belirten Demir, "Her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Allah'ın huzuruna gitmeye hiçbir engel yoktur" dedi.

Çocuk yaşta yakalandığı hastalık sonrası yürüyemez hale gelen Demir, hayatının bir anda değiştiğini ancak umudunu hiçbir zaman kaybetmediğini söyledi. Engelli kalmadan önce camilerde namaz kıldığını belirten Demir, 15 yıldır aynı alışkanlığını sürdürdüğünü ifade etti. Ezan okunmadan önce camiye gelerek namaz için hazırlık yapan Demir, musalla taşında teyemmüm aldıktan sonra cemaatle birlikte saf tutuyor.

"Her sağlıklı insan bir engelli adayıdır"

Yaşadığı sürecin kendisine sabrı ve tevekkülü öğrettiğini dile getiren Demir, insanların karşılaştıkları zorluklar karşısında isyana kapılmaması gerektiğini söyledi. 15 yıl önce yürüyebildiğini, sağlıklı bir yaşam sürdüğünü ifade eden Demir, her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğunu hatırlatarak, "Bundan 15 yıl önce yürüyordum, sağlıklı bir insandım. Camilere giderdim, ibadetlerimi yapardım. Hastalandım, 15 yıl sonra engelli oldum. Hayata tutunmaya devam ettim. Her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Bunu unutmayalım. Ne oldum değil ne olacağım demeliyiz. İnsanların en büyük düşmanı nefsidir. Hayata küsmemeliyiz, camilerde ibadetlerimizi her zaman yapmalıyız. İnsanlar 'Neden benim başıma geldi?' diye isyan etmemeli. Allah kullarını imtihan eder, ahiret hayatı daha güzel olsun diye" ifadelerini kullandı.

"Allah'ın huzuruna gitmeye hiçbir engel yoktur"

Suyla abdest alamadığı için teyemmüm aldığını söyleyen Demir, namazlarını mümkün olduğunca cami cemaatiyle kılmaya özen gösterdiğini kaydetti. Ezandan çok önce camiye gelerek hazırlık yapan Demir, "Gelirim camiye, teyemmüm abdestimi alırım, suyla abdest alamıyorum. Kıbleye döner hocamı beklerim. Ezan okunur, namazımı cemaatle kılarım. Kış aylarında da kar çok yağmadığı zaman Yeni Camii olsun, Ulu Camii olsun buralarda namazlarımı kılarım. Sıkıntı yoktur, Allah'ın huzuruna gitmeye hiçbir engel yoktur. Az önce söylediğim gibi her sağlıklı insan bir engelli adayıdır" dedi.

"Sağlıklı insanlara örnek oluyor"

Yakutiye Camii İmam Hatibi Enis Aslan ise Demir'in uzun yıllardır caminin müdavimlerinden biri olduğunu belirterek, cami görevlileri olarak engelli bireylerin ibadetlerini rahatlıkla yerine getirebilmeleri için gerekli kolaylığı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Demir'in azmi ve ibadete bağlılığının sağlıklı bireylere de örnek olması gerektiğini dile getiren Aslan, "Abdullah kardeşimiz senelerdir camimize gelir. Abisi Engin kardeşimizle birlikte güler yüzleriyle camimizin cemaati arasındalar. Biz de cami görevlileri olarak giriş çıkışlarından camide rahat ibadet edebilmelerine kadar her konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Rabbim onların eksikliğini vermesin, onların ayaklarını, bedenlerini, yüreklerini, ruhlarını camilerimizden kesmesin. Onların camiye gelişleri sağlıklı insanlar için de örnek teşkil etmeli. Abdullah kardeşimizle birlikte camide buluştuğumuz gibi sağlıklı kardeşlerimizle vakit namazlarında, cuma namazlarında ve hayırlı günlerde camilerde buluşturmayı rabbim nasip etsin" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yaşam, Yerel, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelli Abdullah Demir'in Cami Azmi - Son Dakika

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