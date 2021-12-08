Engelli bireylere afet eğitimi - Son Dakika

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (KSBÜ), AFAD Kütahya İl Müdürü Ahmet Ali Artun tarafından "Engelli Bireylerde Afet Farkındalığı" başlıklı konferans verildi.

"Sosyokültürel Etkinlikler" dersi kapsamında gerçekleşen konferansın açılış konuşmasını Doç. Dr. Sultan Güçlü yaptı. Güçlü, "3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü" bizim için çok özel. Bu gün için, AFAD Kütahya İl Müdürü Ahmet Ali Artun ile bir konferans planladık. Afetlere farklı bir perspektiften yaklaşmak istedik. Öğrencilerimizle birlikte bu konuya yoğunlaşarak, engelli bireylerde afet farkındalığını inceliyoruz. Engelleri hep birlikte aşıyoruz" dedi.

AFAD Kütahya İl Müdürü Ahmet Ali Artun ise gerçekleştirdiği sunumda, AFAD'ın genel işleyişinden bahsederek, "Bu özel günde Sağlık Üniversitesi öğrencileri ile beraber engelli bireylerde afet farkındalığı konusunu incelemek mutluluk verici. Bizi bir araya getiren Sultan Hocamıza teşekkür ediyorum. Toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılı 'Türkiye Afet Eğitim Yılı' ilan edildi. Biz de bu bağlamda, Dünya Engelliler Günü kapsamında, engelli bireylerde afet farkındalığı konusunu aktarmak istedik" diye konuştu.

Gerçekleşen sunumun ardından, afet ile ilgili soruları doğru cevaplayan 5 şanslı öğrenciye afet acil durum çantası verildi. - KÜTAHYA