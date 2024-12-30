Engelli Bireylere Ulaşımda Yeni Çözüm - Son Dakika
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Engelli Bireylere Ulaşımda Yeni Çözüm

Engelli Bireylere Ulaşımda Yeni Çözüm

Ekvator Enerji ve İDO, akülü tekerlekli sandalyelere şarj istasyonları kurarak engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırıyor.

30.12.2024 10:41
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Ekvator Enerji ve İDO iş birliği ile "Bir Kapakla İz Bırak" projesi kapsamında, toplumsal farkındalık oluşturma ve engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla İstanbul Yenikapı ve Yalova İDO terminallerinde akülü tekerlekli sandalye şarj istasyonları kuruldu. Bu yenilik, engelli bireylerin ulaşım ve seyahat sırasındaki temel ihtiyaçlarından birine çözüm sunmayı hedefliyor.

Engelleri aşmak için teknoloji

Proje kapsamında yapılan yatırım ile engelli bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılımının sağlanması, engelsiz ulaşımda farkındalık oluşturması amaçlanıyor. Şarj istasyonları, seyahat eden tekerlekli sandalye kullanıcılarına büyük kolaylık sağlıyor. İDO ile yolculuğu tercih eden akülü tekerlekli sandalye kullanıcıları, İstanbul ve Yalova terminallerindeki seferlerini beklerken akülü tekerlekli sandalyelerini de şarj etme imkanı buluyor.

Birlikte engelsiz yarınlara

Yapılan yatırım ile ilgili Bir Kapakla İz Bırak Proje Koordinatörü Arda Tunca, "Toplanan kapaklarla birçok ihtiyaç sahibi arkadaşımıza tekerlekli sandalye alma hedefiyle başlattığımız projemizde, akülü tekerlekli sandalye kullanıcısı arkadaşlarımızın da hayatını kolaylaştırmak amacıyla bir adım atmak istedik. Engelsiz yaşamı destekleyen iş birlikleri ve yatırımlarımıza 2025 yılında da devam etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Şarj istasyonları ile ilgili konuşan İDO Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Sencan Taşçı, engelsiz ulaşım için İDO terminalleri ve gemilerinde özel bekleme ve seyahat alanları, bilet satış ofisleri, iletişim ve yardım noktalarının yanı sıra ihtiyaç halinde gemiye biniş ve inişlerde gemide görevli çalışma arkadaşlarının desteğiyle yolcularının konforlu ve keyifli bir yolculuk geçirebilmeleri için yolculuğun her anında yanında olduklarını, terminal ve gemilerinde tüm engelleri kaldırmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Taşçı, birlik bilinci ve farkındalık ile engelleri hep birlikte aşmamız gerektiğine, toplumun her bireyinin durumuna özel ideal şartlar dahilinde fırsat eşitliği oluşturulması durumunda, konforlu bir ulaşım imkanına sahip olabileceğine dikkat çekti.

"Bir Kapakla İz Bırak" projesi, gönüllülerin ve destekçilerin katkılarıyla süreklilik kazanmaya devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelli Bireylere Ulaşımda Yeni Çözüm - Son Dakika

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