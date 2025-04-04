Engelli Bireylere Yüzme Eğitimi Projesi - Son Dakika
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Yerel

Engelli Bireylere Yüzme Eğitimi Projesi

Engelli Bireylere Yüzme Eğitimi Projesi

Ağrı'da engelli çocuklar için yüzme eğitimi vererek sosyal katılımlarını artıran bir proje.

04.04.2025 09:22
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Ağrı'da engelli bireyler için başlatılan yüzme eğitimi projesi, çocukların hayata tutunmalarını sağlarken, onları sporda başarılı bireyler olarak yetiştiriyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen projede, engelli çocuklar hem rehabilite ediliyor hem de spora kazandırılıyor.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yüzme havuzunda gerçekleştirilen eğitimler sayesinde çocuklar sosyal hayata daha fazla katılım sağlarken, yetenekli olanlar profesyonel sporcu olma yolunda ilerliyor. Üniversite tarafından sağlanan desteklerle çocukların ulaşım ve ekipman ihtiyaçları karşılanıyor. Eğitimler, antrenörler ve uzmanlık öğrencileri tarafından birebir ilgiyle yürütülüyor.

Toplumda fırsat eşitliğini artırmayı amaçlayan bu proje, özel bireylere umut olurken, Ağrı'nın spor alanındaki başarısına da katkı sağlamayı hedefliyor.

"Bedensel engelli bireylere örnek olacağım"

Yüzme eğitimi alan ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde öğrenim gören bedensel engelli bireylerden Yusuf İncekaya, yüzme sporunun kendisi için büyük bir tutku olduğunu belirterek şunları söyledi:

"18 yaşındayım ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde eğitim alıyorum. Aynı zamanda üniversitenin yüzme takımında yer alıyor ve para atıcılık sporuyla ilgileniyorum. Bugüne kadar birçok Türkiye birinciliği elde ettim. Haftanın 6 günü yüzme havuzunda antrenman yaparak kendimi geliştiriyorum. Öncelikli hedefim, eğitim aldığım alanda en iyi olmak. Bunun yanı sıra yüzme branşında da bedensel engelli bireylere örnek olmak istiyorum."

"Özel bireyler için sosyal hayata katılım çok önemli"

Projede aktif görev alan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Antrenörlük Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Arjin Yıldız, engelli bireylere yüzme eğitimi vermenin hem onlar hem de eğitmenler açısından büyük bir önem taşıdığını vurgulayarak, "Burada özel bireylere yüzme eğitimi veriyoruz. Bu eğitimler, onların sosyal hayata daha fazla katılım sağlaması açısından büyük önem taşıyor. Hafta sonları özel bireyler için düzenlediğimiz seanslarda bire bir ilgilenerek onların gelişimlerine katkı sunuyoruz. Programımıza bedensel ve zihinsel engelli bireyler de dahil ediliyor ve eğitim sürecini onların ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. Başlangıçta suya karşı korku yaşayan çocuklar, zamanla bu korkularını yenerek yüzmeyi öğreniyor. Bugün çoğu çocuk, suyla barışık bir şekilde yüzebiliyor" ifadelerine yer verdi.

"Uluslararası arenada başarı hedefliyoruz"

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Baykal Karataş, yürütülen projeyle ilgili bilgi vererek, başarılı sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini söyleyerek, "Yüzme eğitimleri sadece bir spor faaliyeti değil, aynı zamanda çocuklarımızın dezavantajlarını avantaja çevirmek, onları rehabilite etmek ve gelecekte profesyonel bir spor kariyerine yönlendirmek için büyük bir fırsat sunuyor. Eğer yetenekli çocuklarımız varsa, onları ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlıyoruz. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü'nün desteğiyle, sporcularımızın ulaşım ve yüzme malzemeleri gibi temel ihtiyaçları karşılanıyor. Eğitimlerde haftada iki gün temel yüzme eğitimi veriliyor. Yeteneği keşfedilen çocuklar ise haftada 6 gün antrenman yaparak profesyonel seviyeye ulaştırılmaya çalışılıyor. Yusuf İncekaya gibi sporcularımızı 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek seviyeye taşımayı hedefliyoruz.

Bunun dışında, yüzme sporunda başarılı olmayan çocuklarımızı da spordan uzaklaştırmıyoruz. Onları para masa tenisi, para atletizm, para atıcılık gibi farklı branşlara yönlendirerek her birinin kendisini geliştirebileceği alanlar sunuyoruz. Projemiz, özel bireylere yeni bir umut olurken, Ağrı'nın spor alanındaki gelişimine de katkı sağlamaya devam ediyor." dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelli Bireylere Yüzme Eğitimi Projesi - Son Dakika

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