Engelli gencin polis olma hayalini gerçekleştirdiler

Eskişehir'de yaşayan 26 yaşındaki engelli gencin polis olma hayali gerçekleştirildi.

Tunalı Mahallesi'nde ikamet eden Zeliha Çatıcıoğlu, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sakarya Polis Noktasına gelerek engelli olan 26 yaşındaki oğlunun polis olmak istediğini belirtti. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından engelli genç Şahin Çatıcıoğlu, babası ve kız kardeşi ile evinden alınarak, polis kıyafeti giydirildi. Ardından Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Köpek Eğitim Merkezi ve Ertuğrulgazi Polis Merkez Amirliği ziyaret edildi. Program sürecinde Çatıcıoğlu'na polislik mesleği hakkında bilgiler aktarıldı ve devriye ekip otosuna bindirilerek telsizle muhabere yapıldı. Ayrıca Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğündeki polisler tarafından kendisine kalkan, kask ve jopun hangi amaçlar doğrultusunda nasıl kullanıldığı anlatıldı. - ESKİŞEHİR