Engelli Kardeşlerin Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Engelli Kardeşlerin Hayali Gerçek Oldu

Geniş Video İzle

Niğde'de engelli kalan İkbal ve Zerda Karabaş kardeşlerin akülü araç ve tablet hayalleri, İyilik Ailesi gönüllüleri tarafından gerçekleştirildi. Gönüllüler, ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunarak ailelerin yüzlerini güldürdü.

14.10.2024 11:54  Güncelleme: 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de engelli kardeşlerin hayali gerçek oldu

NİĞDE - Niğde'de geçirdiği trafik kazası sonucu engelli kalan 17 yaşındaki İkbal Karabaş'ın akülü araç, kardeşi Zerda'nın ise tablet hayali gerçek oldu.

Niğde'nin Kömürcü köyünde yaşayan ve 11 yıl önce geçirdikleri trafik kazasının ardından engelli kalan 17 yaşındaki İkbal Karabaş, İyilik Ailesi gönüllülerinden akülü araç, 21 yaşındaki Zerda Karabaş ise tablet istedi. Engelli kardeşlerin isteklerine kayıtsız kalmayan İyilik Ailesi gönüllüleri İkbal'e akülü araç, Zerda'ya ise tablet hediye etti. Niğde Belediyesi çalışanı ve İyilik Ailesi gönüllüsü İsmail Tekin, gönüllüler tarafından temin edilen akülü araç ve tableti sahiplerine vermek için Kömürcü Köyüne gitti. İsmail Tekin, hayırsever Mustafa Şahin tarafından alınan sıfır akülü aracı İkbal'e, tableti ise Zerda'ya teslim etti.

İyilik Ailesi gönüllüleri tarafından alan hediyelerine kavuşan İkbal ve Zerda Karabaş, çağrısına kulak veren gönüllülere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, İyilik, Yerel, Yaşam, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelli Kardeşlerin Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:39 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek
11:55 Meyve suyu, çikolataya, şeker 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu Meyve suyu, çikolataya, şeker! 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu
11:13 Kadını saçlarından tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştı Kadını saçlarından tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştı
10:30 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL’lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak
09:59 Hizbullah’ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti Hizbullah'ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti
00:00 Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı
23:50 Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler
23:25 Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı
22:54 Trump’a bir suikast girişimi daha Trump'a bir suikast girişimi daha
22:35 Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu
22:20 Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf’un helal sertifikası var mı Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?
21:11 Hizbullah İsrail’i İHA ile vurdu, Genelkurmay başkanının öldüğü iddia edildi Hizbullah İsrail'i İHA ile vurdu, Genelkurmay başkanının öldüğü iddia edildi
20:13 AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti
20:11 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 13:02:27. #1.13#
SON DAKİKA: Engelli Kardeşlerin Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.