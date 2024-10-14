Engelli Kardeşlerin Hayali Gerçek Oldu: İkbal\'e Akülü Araç, Zerda\'ya Tablet

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Niğde'de geçirdiği trafik kazası sonucu engelli kalan 17 yaşındaki İkbal Karabaş'ın akülü araç, kardeşi Zerda'nın ise tablet hayali gerçek oldu.

Niğde'nin Kömürcü köyünde yaşayan ve 11 yıl önce geçirdikleri trafik kazasının ardından engelli kalan 17 yaşındaki İkbal Karabaş, İyilik Ailesi gönüllülerinden akülü araç, 21 yaşındaki Zerda Karabaş ise tablet istedi. Engelli kardeşlerin isteklerine kayıtsız kalmayan İyilik Ailesi gönüllüleri İkbal'e akülü araç, Zerda'ya ise tablet hediye etti. Niğde Belediyesi çalışanı ve İyilik Ailesi gönüllüsü İsmail Tekin, gönüllüler tarafından temin edilen akülü araç ve tableti sahiplerine vermek için Kömürcü Köyüne gitti. İsmail Tekin, hayırsever Mustafa Şahin tarafından alınan sıfır akülü aracı İkbal'e, tableti ise Zerda'ya teslim etti.

İyilik Ailesi gönüllüleri tarafından alan hediyelerine kavuşan İkbal ve Zerda Karabaş, çağrısına kulak veren gönüllülere teşekkür etti. - NİĞDE