Engelli Park Alanlarına Denetim

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Muğla'nın Milas ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, şehir içinde engelli bireyler için ayrılmış park alanlarına park eden araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, engelli bireylerin kullanımı için ayrılan özel park alanlarına araçlarını park eden sürücülere müsamaha göstermiyor.

Trafik Şube ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, engelli park yerlerine park edilmiş araçlar tespit edilerek çekici yardımıyla kaldırılıyor. Park ihlali yapan sürücülere ise yasal çerçevede gerekli cezai işlemler uygulanıyor. Bu uygulamayla, engelli bireylerin haklarının korunması ve şehir içi trafik düzeninin sağlanması hedefleniyor. Trafik polisi ekipleri, vatandaşları engelli park alanlarını sadece ihtiyacı olan bireyler için bırakmaları konusunda uyararak, kurallara uymayan sürücülere yönelik denetimlerin devam edeceğini belirtti. - MUĞLA