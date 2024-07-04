Engelli Tuvaletlerine Zarar Verildi, Vatandaşlar Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Yerel

Engelli Tuvaletlerine Zarar Verildi, Vatandaşlar Tepki Gösterdi

Engelli Tuvaletlerine Zarar Verildi, Vatandaşlar Tepki Gösterdi

Kocaeli'nin Ereğli Kumyalı Halk Plajı'nda engelli vatandaşların kullanımındaki tuvaletler, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zarar verilirken vatandaşlar olaya tepki gösterdi.

04.07.2024 13:19  Güncelleme: 13:21
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Kocael'nin Ereğli Kumyalı Halk Plajı'nda engelli vatandaşların kullanımındaki tuvaletler, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zarar verilirken vatandaşlar olaya tepki gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulan Karamürsel Ereğli Kumyalı Halk Plajı, yediden yetmişe tüm kent sakinlerine hizmet veriyor. Engelli vatandaşların da konforlu şekilde hizmet almaları için büyükşehir belediyesi, gerekli çalışmaları yapıyor. Ancak plajda bulanan engelli lavabolarına kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından zarar verildi. Engelli vatandaşların en temel ihtiyaçlarını karşılaması için konulan alanlara verilen zarar vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Kırılarak zarar verilen malların önemine dikkat çeken yetkililer, bu eşyaların herkese ait olduğu belirterek, vatandaşların mağdur olduğunu ve engelli bireylere daha hassas yaklaşılmasını ifade etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelli Tuvaletlerine Zarar Verildi, Vatandaşlar Tepki Gösterdi - Son Dakika

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