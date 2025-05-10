Engelli Usta Ayakkabıcı: 67 Yılın Hikayesi - Son Dakika
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Engelli Usta Ayakkabıcı: 67 Yılın Hikayesi

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73 yaşındaki Recep Akman, engeline rağmen 67 yıldır ayakkabıcılığı sürdürüyor. Çırak bulmak zor.

10.05.2025 16:15
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(ZONGULDAK) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan ortopedik engelli 73 yaşındaki Recep Akman, 6 yaşında başladığı ayakkabıcılık mesleğini 67 yıldır ilk günkü heyecan ve azimle sürdürüyor. Zamanla çırak bulmanın zorlaştığını belirten Akman, ilçede sayıları bir zamanlar 18'i bulan ayakkabı tamircisinin dörde düştüğünü söyledi. Akman, "Gençler artık bu mesleklere ilgi göstermiyor. Ben bugüne kadar pek çok çırak yetiştirdim ama hiçbiri devam ettirmedi" diye konuştu.

Orhanlar Mahallesi'nde ikamet eden ve ilçenin en eski ayakkabı tamircilerinden biri olan Akman, küçük yaşta geçirdiği bir kaza sonucu sağ elindeki baş parmağını kaybetmesine rağmen mesleğinden hiç vazgeçmedi.

Henüz çocukken babasının yanında çırak olarak ayakkabı tamirciliğine başlayan Akman, ilerleyen yıllarda kalfalığa ve ustalığa adım attı. Tasarladığı ayakkabılarla bölgede tanınan bir usta haline gelen Akman, 42 yıl önce Akarca Mahallesi Dikili Caddesi'nde kendi dükkanını açarak mesleğini bağımsız olarak sürdürmeye başladı. Zamanla ilçe merkezinden satın aldığı iş yerini atölyeye dönüştüren Akman, burada ayakkabı tamiri ve özel sipariş imalat hizmeti vererek ailesinin geçimini sağladı. Dört çocuk ve yedi torun sahibi olan Akman, yıllar içinde sayısız çırak yetiştirse de yeni neslin bu zanaata ilgisinin azaldığını dile getirdi.

"Bu işi hakkı ve helaliyle yaptım"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Recep Akman, engeline rağmen mesleğini büyük bir aşkla sürdürdüğünü belirterek, "Bu meslek bana babamdan miras kaldı. Üç kardeş olarak çocukluk yıllarımız atölyede geçti. Sokakta çocuklar topaç oynarken, biz kötü ayakkabıları istife dizerdik. Pazar günlerini dört gözle beklerdik ki biraz oyun oynayalım. Ama hiçbir zaman şikayet etmedik çünkü bu meslek bize hayat verdi" dedi.

Meslek hayatı boyunca işini hakkıyla yapmaya önem verdiğini vurgulayan Akman, "Bu işi hakkı ve helaliyle yaptım. Hiçbir müşterime 'bu para sana haram olsun' dedirtmedim" ifadelerini kullandı.

"Ismarlama ayakkabı dönemi neredeyse bitti"

İlerlemiş yaşına rağmen işini severek yaptığını söyleyen Akman, "Atölyemde hem tamirat yapıyorum hem de özel ölçüye göre ayakkabı dikiyorum. Ancak günümüzde sipariş üzerine ayakkabı yaptıran çok az kaldı. Artık bu işler rağbet görmüyor ama biz mesleğimizi köküyle birlikte sürdürüyoruz" diye konuştu.

Zamanla çırak bulmanın zorlaştığını belirten Akman, ilçede sayıları bir zamanlar 18'i bulan ayakkabı tamircisinin günümüzde yalnızca dörde düştüğünü söyledi. Akman, "Gençler artık bu mesleklere ilgi göstermiyor. Ben bugüne kadar pek çok çırak yetiştirdim ama hiçbiri devam ettirmedi" diye konuştu.

Akman, tüm zorluklara rağmen işine duyduğu bağlılığın sürdüğünü kaydederek, "Atölyeme gelmediğim gün kendimi eksik hissediyorum. Bu meslek benim nefesim gibi oldu" dedi.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Karadeniz, Zonguldak, Ekonomi, Ereğli, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelli Usta Ayakkabıcı: 67 Yılın Hikayesi - Son Dakika

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