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Engelliler Gününde renkli görüntüler - Son Dakika

Engelliler Gününde renkli görüntüler

03.12.2021 18:49
Engelliler Gününde renkli görüntüler

Manisa'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Programında engelliler gerçekleştirdikleri gösterilerle büyük beğeni topladı.

Manisa'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Programında engelliler gerçekleştirdikleri gösterilerle büyük beğeni topladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde Manisa Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç ve vatandaşlar katıldı.

Engelli vatandaşlar ve aileleri unutulmaz bir gün yaşarken İstiklal Marşı işaret diliyle okundu.

Programda konuşan Vali Yaşar Karadeniz, ülkemizde engelliler için farkındalık anlamında güzel işlere imza atıldığını belirterek "3 Aralık Dünya Engeliler Gününün genel amacı engellilerimizle ilgili farkındalık oluşturmaktadır. Ülkemizde bu farkındalıkla son dönemlerde çok güzel işler yapıldı, engelli kardeşlerimizin eğitim, sağlık, iş alanlarında engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik adımlar atıldı" dedi.

Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek ve ihtiyaçlarını karşılamada sadece devletin değil tüm toplumun görevleri olduğunu ifade eden Vali Karadeniz, "Aslında engelli dediğimiz vatandaşımızın kendisi engelli değil, biz önlerine engel koyduğumuz için örneğin, yürüyüş yollarına malzeme koyduğumuz, araç park ettiğimiz ve bunun gibi yaptığımız tüm yanlışlar aslında onlara engel olmakta. Bizler empati yaparak bu engelleri kaldırdığımızda onların engellide aslında büyük ölçüde ortadan kalmış oluyor. Engelli kardeşlerimizin bizler için organize ettiği bu programda emeği geçen ve katkı sağlayan herkse teşekkür ediyor 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engellilerimiz için farkındalık oluşturmadı anlamında hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Programda; Milli Judocular Zilan Ertem ve Belinay Beyza Gökkaya'nın judo gösterisi, Yunusemre Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri ritim, tango, kurdele ve zeybek gösterisi gerçekleştirdi. Ayrıca, Kula Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü Bayrak Rondo, Eşofmanlı Şevket Hoca Skeci gösterisi, ZİÇEV öğrencileri tarafından Türk Sanat Müziği konseri, Soma Bakım ve Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Meslek Defilesi gerçekleştirildi. Milli Sporcularımız Sefa Yurtkölesi ile Ayşe Begüm Onbaşı da birer söyleşi gerçekleştirdi.

Engelliler Günü Farkındalık Programı sonrasında Vali Karadeniz ve protokol üyeleri, engelli bireyler tarafından hazırlanan sergiyi ziyaret etti. - MANİSA

Engelliler Gününde renkli görüntüler
Engelliler Gününde renkli görüntüler
Engelliler Gününde renkli görüntüler
Engelliler Gününde renkli görüntüler
Engelliler Gününde renkli görüntüler
Engelliler Gününde renkli görüntüler

Dünya Engelliler Günü, Engelli, Manisa, Aralık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Engelliler Gününde renkli görüntüler - Son Dakika


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