Engellilerden ÖTV Düzenlemesine Tepki - Son Dakika
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Engellilerden ÖTV Düzenlemesine Tepki

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Van Engelliler Derneği, yeni ÖTV muafiyeti düzenlemesini engellilerin haklarını ihlal eden bir durum olarak değerlendiriyor.

30.12.2024 10:33
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Haber: İshak Kara

(VAN)- Van Engelliler Derneği Başkanı Hanifi Baykara, engelli bireylerin araç alımında uygulanan ÖTV muafiyetiyle ilgili yapılan yeni düzenlemenin haklarını ihlal ettiğini belirterek, "Engellilerin durumunu suistimal edenler cezalandırılsın engelliler değil. Engelli hakkının gaspını kabul etmiyoruz" dedi.

Van Engelliler Derneği Başkanı Hanifi Baykara, engelli bireylerin araç alımında uygulanan ÖTV muafiyetiyle ilgili yapılan yeni düzenlemenin haklarını ihlal ettiğini belirterek, yeni düzenlemenin Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na aykırı olduğunu söyledi. Özellikle on yıllık süre sınırlamasının engellilerin bağımsız yaşam ve toplumsal hayata katılım haklarını kısıtladığı belirtildi.

"Engellilerin durumunu suistimal edenler cezalandırılsın engelliler değil" ifadesini kullanan Van Engelliler Derneği Başkanı Hanifi Baykara, şunları söyledi:

"Çıkarılan kanunlarla ilgili engelliler büyük mağduriyetler yaşamaktadırlar. Özellikle gelir kriterleriyle ilgili başlayan KDV ile devam eden engelli hakkının gaspını kabul etmiyoruz. Bununla ilgili gerekirse hukuki mücadelemizi devam ettireceğiz. Engellilere gelir kriterleri dayatılarak engellilerin engelli maaşı, bakıcı maaşı, evlerine giren hane gelirlerine göre hesaplanarak engellilere verilen haklar ellerinden alınıyor. Bu mevzuatlar yanlış, engelli bireylere üyelere verilen hakların geri alınmasını hiçbir şekilde doğru bulmuyor kabul etmiyor kabul etmeyeceğiz.

"Haklarımız elimizden alınıyor"

Birçok engellimiz mağdur olmuştur. Yasal hakları olan engeli maaşlarını alamıyor. Rapor alamıyorlar. Dayatılan yeni kanunlar, daha doğru mevcut hükümetin engelliler için çıkardığı hakları tekrardan bizden geri alınıyor. Bu kabul edilir bir şey değil, anayasal haktır geri alınamaz. Engellilerin araç alımı ile ilgili KDV ile ilgili düzenleme yapılıyor. Daha doğrusu 12. ayın 25'inde TBMM'de geçen kanun Cumhurbaşkanın onayı ile yürürlüğe girdi. Engellinin araç hakkı 5 yıldan 10 yıla çıktı. Engelliler, gelişen teknoloji haklarından mahrum bırakılıyor. Bizi kendi kriterlerine göre belirlenen araçlara mahkum ediyorlar.

"Şu an cezalandırılan kesim engelli kesimi çünkü hakları engelleniyor"

Engellilerin durumunu suistimal eden bireyler var. Bunlara cezai işlemler yapılsın. Ama biz cezalandırılmayalım. Şu an cezalandırılan kesim engelli kesimi çünkü hakları engelleniyor. Bu doğru bir kriter değil, bununla ilgili yapılan kanun değişikliği bir an önce tekrardan düzenlemeye geçilsin. Bize verilen haklar bizden geri almak yerine düzeltilsin diyorum. Öyle bir durumdayız ki bize yeni haklar verilsin istemiyoruz. Mevcut olan haklarımızın korunmasını istiyoruz. Verilen haklar anayasal haktır. Bunu bir KHK ile veya bir anayasal torba yasasıyla değiştiremezsiniz. Yıllardır kazanan haklar bir günde 5 tane milletvekilinin meclise sunduğu önerge ile kabul edilip, Cumhurbaşkanı onayıyla geçiyor. Engelliler ortez ve protezlerini kullanamıyorlar. Engellilere artık daracık arabalara tekerlekli araçlarını bindirip bununla hayatlarınızı devam ettirin diyorlar. Engellilere şu anda 'bizim dayattığımız araçları almak zorundasınız' diyorlar. Bu hiç doğru değil, insanı hak olarak kabul edilir bir hak değil.

"Engelinin hiçbir yerde yeri ve önceliği yok"

Engelli Önder Yuka, "Bize verilen hakların elimizden alınması güzel bir şey değil, devletin verdiği hakkı geri alınmasını doğru bulmuyoruz. Bir engelli olarak kendime araç alacağım eskiden 5 yıldan önceydi şimdi 10 yıla çıkardılar. Bize verilen hakların geri alınmamasını istiyoruz. Haklarımızın başkaları tarafından gasp edilmesini istemiyoruz. Bu soğukta bu zorluklarda önümüze daha çok engeller çıkartılmasın. Raporlarda zaten sorun sıkıntı yaşıyoruz. Mevcut bize verilen haklar bari elimizden alınmasın. Rapor bu aydan sonra bitiyor. Sıra diyorlar öncelik diyorlar. Sıra bile alamıyoruz. Hiçbir öncelik göremiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Politika, Sağlık, Hukuk, Yerel, Van, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engellilerden ÖTV Düzenlemesine Tepki - Son Dakika

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