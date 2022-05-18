Engellilerin askerli heyecanı - Son Dakika
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Engellilerin askerli heyecanı

18.05.2022 15:00
Engellilerin askerli heyecanı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 19. Motorlu Piyade Tugay'ında engelliler temsili askerlik uygulaması dahilinde yemin etti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 19. Motorlu Piyade Tugay'ında engelliler temsili askerlik uygulaması dahilinde yemin etti.

19. Motorlu Piyade Tugayı Aliçetinkaya kışlasında düzenlenen törende üniforma giyerek yemin eden engellilerin gözlerindeki gurur görülmeye değer olarak nitelendirildi. Ayvalık Birlik Ortopedik Engelliler Derneği'nin engelli üyeleri Galip Burak Aydın ve Hasan Yazıcıoğlu'nun da bir günlük askerlik görevlerini yaptıkları etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

60 civarında engellinin yemin ederek asker oldu. Engellilerin en büyük hayalinin asker olabilmek olduğunu kaydeden BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, "Bu yüzden de her şeye rağmen engelli arkadaşlarımızın bugün burada bu şan ve şeref dolu üniformayı giyerek, temsili de olsa vatani görevlerini yapmaları en az onlar kadar bizleri de gururlandırdı. Şu anda adını koyamadığım çok farklı duyguları yaşıyorum. Onlarla gurur duyuyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

Engellilerin askerli heyecanı
Engellilerin askerli heyecanı
Engellilerin askerli heyecanı
Engellilerin askerli heyecanı
Engellilerin askerli heyecanı
Engellilerin askerli heyecanı

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Engelli, Edremit, Piyade, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engellilerin askerli heyecanı - Son Dakika


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