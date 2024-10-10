Engelsiz Ses Türkü Yarışması Başlıyor - Son Dakika
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Engelsiz Ses Türkü Yarışması Başlıyor

Engelsiz Ses Türkü Yarışması Başlıyor

Talas Kızılay, engelli bireyler için ses yarışması düzenleyecek. Başvurular 30 Ekim'e kadar.

10.10.2024 12:06
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Türk Kızılay Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel, Engelsiz Ses, Türkü Yarışması düzenleyeceklerini söyleyerek, yarışmaya katılacak engelli vatandaşların en geç 30 Ekim tarihine kadar başvuru yapmalarını istedi.

Türk Kızılay'ı Talas Şube Başkanlığı sosyal ve kültürel etkinliklerini sürdürmeye devam ediyor. Bu anlamda 2 etkinlik düzenleyeceklerini söyleyen Türk Kızılay'ı Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel, "Türk Kızılay'ı Talas Şube Başkanlığı olarak, sosyal ve kültürel etkinliklerimiz anlamında yine yeni bir etkinlik içerisindeyiz. Etkinliklerimizin biri resim yarışması, bütün vatandaşlarımızın bu resim yarışmasına katılması önem arz ediyor. İkinci etkinliğimiz ise yüzde 40 ve üzeri engelli olan vatandaşlarımıza da ses yarışması. Bu yarışmalarımızdaki ana etkinlik toplumumuzu Kızılay ile tanıştırmak, buluşturmak ve kaynaştırmak. Bu etkinliklerimizi özellikle Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile ortaklaşa yaptığımızı da belirtmek isterim. Yarışmaların toplumumuza güzel kültürel etkinlikler sağlayacağını bir kez daha belirtmek isterim. Türk Kızılay'ı Talas Şube Başkanlığı olarak, etkinliğimize bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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