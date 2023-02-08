Enkazdan sağ kurtulan 5 yaşındaki Serap Ela: Ben çok ağırım ama - Son Dakika
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Enkazdan sağ kurtulan 5 yaşındaki Serap Ela: Ben çok ağırım ama

08.02.2023 11:12

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin vurduğu illerden biri olan Hatay'da kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından enkazdan sağ çıkartılan 5 yaşındaki Serap Ela'nın sözleri ise gülümsetti: Küçük Ela, "Ben çok ağırım ama" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin etkilendiği illerden birisi de Hataydı. Hatay'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) de içinde olduğu ekipler AFAD'ın yönlendirmeleri doğrultusunda arama kurtarma çalışmalarında bulunuyor.

EKİPLERİ GÜLÜMSETTİ

Ekipler, son olarak Hatay Merkez Atatürk Caddesi'ndeki enkazdan 5 yaşlarındaki Serap Ela'yı sağ çıkarttı. Küçük Serap'ın kendisini çıkaran kurtarma görevlisine "Ben çok ağırım ama" sözleri gülümsetti. Küçük kızın sözlerini duyan kurtarma ekibi gülerek "Bir şey olmaz" dedi.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Hatay, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Enkazdan sağ kurtulan 5 yaşındaki Serap Ela: Ben çok ağırım ama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Enkazdan sağ kurtulan 5 yaşındaki Serap Ela: Ben çok ağırım ama - Son Dakika
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