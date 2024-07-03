Epidermolysis Bullosa (EB) Hastası Mert Akbaba Hayatını Kaybetti

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Eskişehir'de küçük yaşlarda Epidermolysis Bullosa (EB) teşhisi konulan 13 yaşındaki Mert Akbaba, uzun yıllar süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Eskişehir'de yaşayan ve doğumundan sonra vücudunda oluşan yaralar yüzünden büyük acılar çeken Akbaba için ülkedeki birçok duyarlı vatandaş seferber olmuştu. Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra birçok kamu kurumu, sivil toplum örgütü ve vatandaşların destek olmaya çalıştığı EB hastası küçük Mert, uzun yıllar süren yaşam mücadelesinin sonunda hayatını kaybetti. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Akbaba, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bülent Sümeyra Akbaba'nın oğlu olan Mert Akbaba'nın cenazesi 3 Temmuz 2024 günü Alaaddin Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Eskişehir Asri Mezarlığı'na defnedilecek. - ESKİŞEHİR