Erbaş, Gazze'deki Saldırıları Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erbaş, Gazze'deki Saldırıları Kınadı

Erbaş, Gazze\'deki Saldırıları Kınadı

Diyanet Başkanı Erbaş, Tekirdağ'da konferansta İsrail'in Gazze'deki saldırılarını eleştirdi.

24.03.2025 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tekirdağ'da katıldığı konferansta, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları eleştirerek, Romalıların 2 bin yıl önce, Haçlıların ise bin yıl önce yaptığı katliamların bugün onların torunları tarafından sürdürüldüğünü söyledi.

Programı kapsamında ilk olarak Tekirdağ Valiliğini ziyaret eden Erbaş, burada yetkililerle bir araya geldi. Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Namık Kemal Üniversitesi'ne geçen Erbaş, konferans salonunda düzenlenen "İslam'ın Rehberliğinde, Bilgiden Bilince" konulu konferansta konuştu.

Türkiye'nin her bir ilini ziyaret ettiklerini belirten Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,"'İyilik ayı Ramazan' diye belirledik. Ülkemizin her yerinde 90 bin camilerimizde, kürsülerimizde, minberlerimizde, cami dışı etkinliklerimizde yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar diyoruz ya Türkiye Diyanet Vakfının logosunda. İşte onu gerçekleştirmeye, onunla ilgili daha büyük bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. İşte bu iyilik yolculuklarından birisinde de yolumuz Tekirdağ'da bugün. Tekirdağ'da çeşitli programlar yapacağız, bir il buluşmasına dönüştürdük şu ana kadar 65 ilimizde bu tür programlar yaptık. 66. Programımızı Tekirdağ'da bugün gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızda, il buluşmalarımızda bizim en çok önemsediğimiz bizim olmazsa olmazımız o ilimizin üniversitesinden öğrencilerimizle ve hocalarımızla buluşmak, hasbihal etmek" şeklinde konuştu.

İsrail'in gerçekleştirdiği katliama değinen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "7 Ekim'den bu yana hatta şu Ramazan günlerinde dünyanın gözü önünde çoluk, çocuk demeden. Romalıların 2 bin sene önce yaptığı katliamı, haçlıların bin sene önce yaptıkları işgali, katliamı bu sefer onların torunları yapıyorlar. İşte biz diyoruz ki İslam, yeryüzüne iyiliği hakim kılmak için gönderilen bir sistemdir, bir dindir. Yegane dindir. Allah indinde din İslam'dır ve bütün peygamberler yeryüzüne barışı getirmek için görevlendirilmişlerdir. İnsanlar, insanlara iyilik yapmak, insanların yaratıcının Allah'ın nizamı doğrultusunda yaşamaya teşvik etmek için görevlendirilmiştir bütün peygamberler ve o peygamberlerin getirdiği, hepsinin getirdiği dinin adıdır İslam. İşte İslam'ın özünde de yeryüzünde iyiliği yaymak vardır" dedi.

Konferansa, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Erbaş, programın ardından kara yolu ile Çerkezköy ilçesine hareket etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Konferans, Ali Erbaş, Politika, İsrail, Yerel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erbaş, Gazze'deki Saldırıları Kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

00:21 Erdoğan’ın merhum annesine küfrettiler Skandalın ardından 43 kişi gözaltında Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında
23:43 Saraçhane’de göstericiler polise saldırdı Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
23:21 Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün
19:42 Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
09:36 Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
09:18 Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
09:17 Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
09:16 Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
09:10 RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
09:02 Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:51 Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
08:48 Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 03:16:48. #7.12#
SON DAKİKA: Erbaş, Gazze'deki Saldırıları Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement