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Erciş'te okul müdürleri toplantısı yapıldı

VAN - Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu başkanlığında okul müdürleri ve okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Erciş Kaymakamlığının konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, 2023-2024 eğitim öğretim yılının 2. yarı yılının başladığını hatırlatarak, "Bu vesileyle hem bir araya gelelim istişare edelim, okullarımızın eksikleri varsa bunları hep birlikte konuşalım, çözebildiklerimizi çözelim çözemediklerimizi ilgili yerlere aktararak çözüm bulalım. Ayrıca okul güvenliği konusunda birçok karar almaktayız. Yine okul çevrelerimizde metruk binalarla ilgili sorun olan varsa bunları ivedilikle okul idarecilerinin emniyet teşkilatımıza bildirmesi gerekiyor. Bu konularda İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarımız çok hassas. Malum metruk binalarda nahoş şeyler olmakta. Bunları engellemek için biz elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Okul servisleri ile ilgili bizim kolluk kuvvetlerimiz denetimini yapıyor ama bunu siz okullarda öğrenci alırken servisçileri kontrol edin, okul kantinlerimizi de biz denetlettiriyoruz. Çocuklarımız bizim için çok değerli, sizler için de çok kıymetli olduğuna biz inanıyoruz. Okul kantinlerimizde hassas olalım, okul etraflarında açıktan sigara, alkol ve benzeri ürünler satan market ve benzeri işletmeler varsa bunları bize bildirin" dedi.

Kaymakam Karaloğlu'nun konuşmasından sonra okul müdürleri okullarındaki eksikler ve yapılması gereken konular hakkında bilgi verdi.

Toplantıya Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, kurum amirleri ve okul müdürleri katıldı.