Erciş'te Şiir Yarışması Düzenlendi

Erciş'te "Mehmet Akif Ersoy" konulu şiir yarışması düzenlendi

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılı kapsamında ortaokullar arası şiir yarışması düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Mehmet Akif Ersoy'un seçilen şiirlerinden yapılan yarışma, Erciş Kaymakamlık konferans salonunda düzenlendi. İlçedeki okullardan yarışmaya giren öğrenciler, ezberledikleri şiirleri ilçe müftülüğü tarafından görevlendirilen jüri önüne okudular. Şiir okuyarak yeteneklerini sergileyen öğrenciler, diğer arkadaşlarıyla kıyasıya yarıştılar. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri jüri tarafından verildi.

Erciş Müftüsü Abdullah Bora, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü vesilesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da ortaokul öğrencileri arasında şiir yarışması düzenlendiğini söyledi. Bora, "Öğrencilerimiz Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinden seçilmiş olan birkaç şiiri ezbere okumak için yarıştılar. Ecdadımızın dilini de hatırlamak onları bir kez daha yad etmek üzere bunu da vesile edindik. Öğrencilerimiz büyük bir gayretle şiirleri ezberlediler, mümkün mertebe vurgulara ve tonlara dikkat ettiler. Bu bir yarışmaydı neticede. Bir sıralama olacaktı. Biz de yarışma kriterlerine göre sıralamamızı belirledik. Birinci, ikinci ve üçüncü öğrencilerimizi seçtik" dedi.

Yarışmada Ömer Faruk Korkmaz birinci, Betül Beyza Zortul ise ikinci oldu.