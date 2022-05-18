Erciş'te yöresel ürün sergisine ilgi - Son Dakika
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Erciş'te yöresel ürün sergisine ilgi

18.05.2022 18:07

Erciş'te yöresel ürün sergisine ilgi Van'ın Erciş ilçesinde birçok ilden getirilen yöresel ürünler büyük ilgi gördü.

Erciş'te yöresel ürün sergisine ilgi

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde birçok ilden getirilen yöresel ürünler büyük ilgi gördü.

Vanyolu Caddesi üzerindeki yöresel ürün sergisinde, birçok ilden getirilen gıda ve hediyelik eşyalar sergileniyor. 22 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek olan organizasyona Erciş halkı yoğun ilgi gösterdi. Yöresel ürünler standında gıda, kuruyemiş, zücaciye, kozmetik, hediyelik eşya, bıçak çeşitleri, mutfak aletleri gibi birçok ürünün sergilendiğini dile getiren organizatör Akın Göral, "Erciş ilçesi ve civarında yöresel gıda, hediyelik eşya organizasyonuyla alakalı festivaller düzenliyorum. Bunu elimizden geldiği kadar yılda 1-2 kez yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda kaymakamlığımızdan gerekli izinler alınarak bu organizasyonu düzenliyorum. Bu organizasyondaki ana temel kültür alışverişinde bulunmaktır. Yoğun talep var. Bu konuda Erciş ve civarlarının göstermiş olduğu alakadan dolayı ben sonsuz teşekkürler ederim. Bütün Erciş halkını davet ediyorum" dedi.

Yöresel ürün sergileyen Abidin Kaya ise Aydın'ın Nazilli ilçesinden geldiğini belirterek, "Zeytinlerimiz Nazilli yöresine aittir. Buraya gelmemize vesile olan Akın Beye ve bizi sıcak karşılamalarından dolayı Erciş halkına çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Alışveriş yapan vatandaşlar da, stantlarda her yöreden farklı lezzetler bulunduğunu belirterek, bu tür çalışmaların devam etmesini istediler.

Erciş'te yöresel ürün sergisine ilgi
Erciş'te yöresel ürün sergisine ilgi
Erciş'te yöresel ürün sergisine ilgi
Erciş'te yöresel ürün sergisine ilgi
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Kaynak: İHA

Kuruyemiş, Nazilli, Mayıs, Van, Yerel, Son Dakika

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