Erciyes Dağı\'nda Yürüyüş Rotaları

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Erciyes Dağı'ndaki yürüyüş rotaları, ziyaretçilerinin daha keyifli anlar geçirmesini sağlıyor.

Erciyes Dağı'nda bulunan yürüyüş rotalarından Parkur 26; Erciyes Oteller-Ponza Taşı Ocağı-Gereme rotasında toplam 18 kilometre. Zorluk derecesi 4 olan parkur, günübirlik parkurların en uzunu. Bu rota, 2 bin 370 metrelik bir yükseklikten bin 800 metrelerdeki Gereme Harabeleri'ne ulaşıyor. Rotayı 4 kilometre kısaltmak isteyenler ise yürüyüşe ponza taşı ocağından başlayabiliyor. Parkurla birlikte ziyaretçiler; oteller bölgesinden taş ocağına yaklaşık 100 metrelik bir irtifa kazanarak yükseliyor. Günümüzde kapalı olan ocak bölgesinden güneye yönelerek patikayı izleyen yol; Yörüksekisi mevkide toprak yola dönüşüyor. Beşparmak Tepesi ile Gök Tepe arasındaki vadi yatağını takip eden parkur; Beşparmak ve Keklicek yaylalarını geçerek güneybatıya kıvrılıyor. Bu bölgede Gök Tepe'nin güney yamaçlarını süsleyen ormanlık alan görülebilir. Yılanlı Tepe'yi geçtikten sonra alabildiğine çıplak bir arazi yapısında ve kısa otlarla kaplı bir alanda süren yürüyüş, Aksu mesire alanından gelen toprak yolu keserek traktör yoluyla buluşuyor. Karnıyarık ve Kabak tepeleri arasından geçtikten sonra sağ tarafta başka bir ponza taşı ocağı görülüyor. İzlenen traktör yolu, ziyaretçileri kısa bir süre sonra Gereme harabelerine ulaştırıyor.

Yürüyüş yollarından Parkur 17 ise; 11 numaralı parkurun devamı niteliğinde. Bu güzergahın tamamı toprak yoldan oluşuyor. Erciyes - Develi yolunun kenarındaki Aksu Mesire Alanı'ndan başlayan yürüyüş, bozkır niteliğindeki bir arazi yapısında ilerliyor. Dikkartın Tepesi'ne yaklaşıldığında kavşak noktasından sola yönelerek Karnıyarık Tepesi ile Kabaktepe arasından geçen güzergah, önce ponza taşı ocaklarına ulaşıyor. Kısa bir süre inişe geçtikten sonra, gelinen üç yol ağzından sağa dönerek Gereme Harabeleri'ne ulaşılıyor. - KAYSERİ