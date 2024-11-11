Erciyes Üniversitesi'nde Fidan Dikimi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erciyes Üniversitesi'nde Fidan Dikimi

Erciyes Üniversitesi\'nde Fidan Dikimi

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde ERÜ fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

11.11.2024 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.

ERÜ Kampüsünde düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ve Dr. Oktay Musa Kayırga, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Ekinlikte konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, akademik ve idari personele ağaçlandırmaya verdikleri önemden dolayı teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Altun, "Bugün 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ve Erciyes üniversitesi olarak bizlerde güzel fidanlarımızı toprakla buluşturmuş olduk. Bu tür etkinlikler memleketimizin daha da yeşil olması için bir uğraştır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik, fidanların toprakla buluşturulmasının ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erciyes, Eğitim, Rektör, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erciyes Üniversitesi'nde Fidan Dikimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede
14:32 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu
14:07 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç’ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı
11:25 Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
23:42 Sivassporlu futbolcudan Mourinho’ya flaş gönderme Sivassporlu futbolcudan Mourinho'ya flaş gönderme
23:30 Acun Ilıcalı-İbrahim Hatipoğlu tartışması yeniden alevlendi: Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun Acun Ilıcalı-İbrahim Hatipoğlu tartışması yeniden alevlendi: Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun
23:08 Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
23:00 Mert Hakan’dan Muslera’ya olay yaratacak Mourinho yanıtı Mert Hakan'dan Muslera'ya olay yaratacak Mourinho yanıtı
22:45 Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm
22:16 Trump göreve başlamadan Biden’a talimatı iletti: Hizbullah’la ateşkeste ilerleme sağlanmalı Trump göreve başlamadan Biden'a talimatı iletti: Hizbullah'la ateşkeste ilerleme sağlanmalı
21:51 CHP’de Orhan Sarıbal da Özgür Özel’e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım CHP'de Orhan Sarıbal da Özgür Özel'e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 16:04:59. #1.13#
SON DAKİKA: Erciyes Üniversitesi'nde Fidan Dikimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.