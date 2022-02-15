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Erdek'te Adliye Sarayı yapılacak alan yerinde incelendi - Son Dakika

Erdek'te Adliye Sarayı yapılacak alan yerinde incelendi

15.02.2022 14:08
Erdek'te Adliye Sarayı yapılacak alan yerinde incelendi

Balıkesir'in Erdek ilçesine yeni adliye sarayı kazandırılıyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesine yeni adliye sarayı kazandırılıyor. Yeni adliye binası Erdek Zeytinli Mahallesi Atatürk İlkokul'unun yakınına yapılacak.

Adliye sarayının yapılacağı alanda Erdek Cumhuriyet Başsavcısı Sercan Atakan, AK Parti Erdek İlçe Başkanı Musa Alioğlu, AK Parti Erdek İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Özgü ve Erdek Belediye Meclisi'nin AK Parti'li üyesi Orhan Narin tarafından inceleme gezisi gerçekleştirildi.

Adliye Sarayı yapılacak alanda inceleme yapan heyet, Adliye Sarayı binasının yapılacağı alanda yer hazırlıklarının başlayabilmesi için, geçtiğimiz yıllarda dökülen hafriyatın kaldırılması gerektiğine karar verdi.

Hafriyat kaldırma çalışmaları için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'dan destek istenirken, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler iş makineleri ve kamyonlar eşliğinde hafriyat kaldırma çalışmalarına başladı. Söz konusu alanda hafriyat kaldırma çalışmalarına başlanırken, yaklaşık 500 kamyon çıkması beklenen hafriyat Erdek Tek Zeytin Bölgesi'nde hafriyat ihtiyacı olan alana taşınıyor.

Adliye sarayının inşa edileceği alanla ilgili başlatılan çalışmalar hakkında bilgi veren AK Parti Erdek İlçe Başkanı Musa Alioğlu, fiziki yetersizliğe sahip tarihi Hükümet Konağı binasında uzun yıllardır hizmet vermeye çalışan Adalet Bakanlığı'na bağlı kurumların yeni adliye sarayının hizmete girmesiyle birlikte hizmetlerini daha rahat yapabileceklerini söyledi.

Adalet Bakanlığı tarafından Erdek'e yaraşır, yakışır bir şekilde ilçemizin ihtiyaçlarına cevaz verebilecek bir adliye sarayının yapılacağının altını çizen AK Parti İlçe Başkanı Alioğlu, Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan projenin hazır olduğunu, yakın bir zamanda ihale sürecine geçileceğini bildirdi. - BALIKESİR

Erdek'te Adliye Sarayı yapılacak alan yerinde incelendi

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Adliye Sarayı, Balıkesir, Hisarcık, Erdek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erdek'te Adliye Sarayı yapılacak alan yerinde incelendi - Son Dakika


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