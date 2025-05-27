ERDEMİR'e Suç Duyurusu! - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

ERDEMİR'e Suç Duyurusu!

ERDEMİR\'e Suç Duyurusu!
27.05.2025 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz Ereğli'de ERDEMİR'in hava kirliliği nedeniyle suç duyurusu yapılacak. Halk sağlığı tehdit altında.

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarının (ERDEMİR) bacasından çıkan kahverengi tozların halk sağlığını tehdit ettiği öne sürüldü. Batı Karadeniz Çevre Gönüllüleri Platformu, fabrikadan kaynaklı hava kirliliğinin ölümcül boyutlara ulaştığını belirterek, 30 Mayıs'ta ERDEMİR sorumluları hakkında "öldürmeye teşebbüs" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük entegre demir çelik tesislerinden ERDEMİR'in bacalarından çıkan kahverengi toz ilçe sakinlerini endişelendiriyor.

ANKA Haber Ajansı'na, Batı Karadeniz Çevre Gönüllüleri Platformu adına konuşan Çetin Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hava ölçüm istasyonlarından alınan verilerin açıkça "dışarıya çıkmayın" uyarısı verdiğini belirterek, ilçede özellikle yaşlılar ve çocuklar için havanın son derece tehlikeli olduğunu vurguladı.

Yılmaz, ilçe sakinlerinin resmi kurumlara defalarca şikayette bulunduğunu ancak sonuç alınamadığını ifade ederek, "OYAK artık bizi dinlemiyor, Karadeniz Ereğli halkını da dinlemiyor. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarını aldıktan sonra ilçe halkına kendi mülkiyetiymiş gibi bakıyor. Sanki Karadeniz Ereğli halkı, bu kentte yaşayanlar demir çelik fabrikasının bir parçasıymış gibi bakıyor, insan olarak bakmıyor" dedi.

"Biz kentin sadece sakinleri değil, sahibiyiz. Buna artık müsaade etmeyeceğiz" diyen Yılmaz, yerel yönetimlerin ve mülki idarenin de duruma sessiz kaldığını söyledi.

"Suç duyurusunda bulunacağız"

Platform olarak ERDEMİR yetkilileri hakkında "öldürmeye teşebbüs" iddiasıyla suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden Yılmaz, "Karadeniz Ereğli'de insanlar ölüyor, insanlar kanser oluyor, yeni doğan bebekler solunum sıkıntısı çekiyor ve bu konuda da Sağlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı veya hiçbir devlet kurumu bir açıklama yapmıyor" dedi.

ERDEMİR'in atıklarını denize, derelere boşalttığını iddia eden Yılmaz, "Bu atıklardan cüruf dağları da oluştu. Bizler Çevre Gönüllüleri Platformu ve yöre halkı olarak şimdiye kadar 6 tehlikeli atık tesisini kapattırdık. Tehlikeli atık diyorum çünkü ERDEMİR'in atığı cürufla ilgili TÜBİTAK tehlikeli atık raporu verdi. Mahkeme bu yönde karar verdi. Ama ERDEMİR bu atıklarını tehlikeli atık statüsünde kabul etmiyor, aksine özel şirketlere verip derelerimizi, sularımızı, ormanlık ve tarım alanlarımızı kirletiyor. Bu artık böyle gitmemeli" diye konuştu.

Fabrikadaki yetkili sendikadan sorumluluk almasını isteyen Yılmaz, "Ayrıca tüm demir çelik veya termik santral gibi ağır sanayide yetkili olan sendikaların hava kirliliğini işçilerin iş güvenliği ve can sağlığı sorunu olarak toplu sözleşmelere koymalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, tüm partileri ve sivil toplum örgütlerini, 30 Mayıs Cuma saat 13.30'te bulunacakları suç duyurusu sırasında kendilerine destek vermeye çağırdı.

ERDEMİR açıklama yapmadı

ANKA Haber Ajansı'nın iddiaları sorduğu ERDEMİR'den ise "şu an için açıklama yapılmayacağı, ileride bir açıklama yapılacak olması durumunda basına bilgi verileceği" yanıtı geldi.

Kaynak: ANKA

Batı Karadeniz, Hava Kirliliği, Hava Kirliliği, Sivil Toplum, Demir Çelik, Karadeniz, Zonguldak, erdemir, Erdemir, Sağlık, Güncel, Ereğli, Çevre, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ERDEMİR'e Suç Duyurusu! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Isparta ve Sinop’ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı Isparta ve Sinop'ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Dünyaca ünlü tenör Mario Frangoulis Türkiye’ye geliyor Dünyaca ünlü tenör Mario Frangoulis Türkiye'ye geliyor
Elazığspor ve Vanspor oyuncuları maç öncesi birbirlerine girdi Elazığspor ve Vanspor oyuncuları maç öncesi birbirlerine girdi
Sivas’ta kömür ocağında patlama: 1 ölü, 2 yaralı Sivas'ta kömür ocağında patlama: 1 ölü, 2 yaralı
Bingöl’de 3.9 büyüklüğünde deprem Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Fenerbahçe Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü Fenerbahçe Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü
Mersin’de tüm stat Ali Koç’u istifaya davet etti Mersin'de tüm stat Ali Koç'u istifaya davet etti
Eski Çatalca Müftüsü’nün tehdidine Özel’den yanıt Eski Çatalca Müftüsü'nün tehdidine Özel'den yanıt
Doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı’nın cansız bedeni bulundu Doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı'nın cansız bedeni bulundu
Liverpool’un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı
Hatayspor’dan Fenerbahçe karşısında 4 gollü tarihi zafer Hatayspor'dan Fenerbahçe karşısında 4 gollü tarihi zafer

16:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
15:00
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
14:26
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı’nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
14:09
O sözler pahalıya patladı Karamollaoğlu, Erdoğan’a 70 bin TL tazminat ödeyecek
O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
13:25
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14’e yükseldi
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi
22:49
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 61 muvazzaf asker tutuklandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 61 muvazzaf asker tutuklandı
22:48
Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye ’4’ göndermesi
Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye '4' göndermesi
22:44
Kapalı pazar yeri havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı
Kapalı pazar yeri havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı
22:40
Fenerbahçeli futbolculardan 4-2’lik yenilgi sonrası flaş hareket
Fenerbahçeli futbolculardan 4-2'lik yenilgi sonrası flaş hareket
22:34
Putin, ABD’li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor
Putin, ABD'li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor
22:30
Hatayspor-Fenerbahçe maçında Galatasaray tişörtlü taraftar sahaya girdi
Hatayspor-Fenerbahçe maçında Galatasaray tişörtlü taraftar sahaya girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 17:56:47. #7.13#
SON DAKİKA: ERDEMİR'e Suç Duyurusu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.