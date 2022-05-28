Erdemli'de YKS öncesi 2 bin öğrenciden son prova - Son Dakika
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Erdemli'de YKS öncesi 2 bin öğrenciden son prova

28.05.2022 17:14

Erdemli'de YKS öncesi 2 bin öğrenciden son prova Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 bin öğrenci, sınavın son provasını yaptı, ter döktü.

Erdemli'de YKS öncesi 2 bin öğrenciden son prova

MERSİN - Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 bin öğrenci, sınavın son provasını yaptı, ter döktü.

Erdemli Belediyesi kurs merkezlerinin eğitim faaliyetleri çerçevesinde yürütülen çalışmada, deneme sınavı gerçeğini aratmadı. 5 farklı noktadan biri olan Erdemli Anadolu Lisesinde öğrenciler sınava bir saat kala okulda hazır oldular. Ailelerle birlikte çocukların heyecanına Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ve Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da ortak oldu. Eğitim meşalesini yakan ve geleceğe emin adımlarla taşıyan, eğitim neferlerinin her alanda yanında olduklarını ve Erdemli Belediyesi tarafından kurulan ortaokul ve lise kurs merkezlerinde ücretsiz eğitim alan öğrencilerin kitlesel olarak başarıdan başarıya koştuğunu ifade eden Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Erdemli Belediyesi, hayatın her alanında olduğu gibi gençler söz konusu olduğunda, onları yarınlara hazırlamak adına var gücüyle çalışıyor. Kurduğumuz kurs merkezleri ile birlikte binlerce gencimizi yarınlara en güzel şekilde, en mükemmel şekilde hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Kurduğumuz kurs merkezlerinde binlerce öğrencimiz, devletimizin prestijli üniversitelerini kazanıyorlar. Şu anda da gençlerimizin sınav heyecanını yatıştırmak adına Erdemli genelinde üniversiteye hazırlanan tüm öğrencilerimizi deneme sınavlarına alıyoruz ve inşallah bu denemede gösterdikleri öğrencilerin bu başarılarını yarın gerçek sınavda da göstereceklerine yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

İki kurumun işbirliği ile yapılan sınavda öğrencileri yalnız bırakmayan Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ise "Hepimizin bildiği gibi, üniversite sınavımız diyelim, yaklaşıyor. Bu sınavda da öğrencilerimizin, ilçemizdeki hem mezunlar olsun hem son sınıftaki öğrencilerimizin son bir prova almasını istedik. Biliyorsunuz bu yıl aynı zamanda üniversite sınavları ilçemizde de yapılacak hem öğrencilerimizin okula alışması hem bir son prova yapması için belediyemizin desteğiyle bugün bir sınav gerçekleştiriyoruz. İki gün sürecek bu sınavımız, bugün TYT yarın da AYT'sini gerçekleştireceğiz. Burada bize destek veren belediyemize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Öğrenciler ise gerçek sınavı aratmayan bir motivasyon ile sınava girdiler. Sınavın kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Halil Doğru, "Yani güzel buluyorum belediyemiz çalışıyor, başkanımız çalışıyor. Başkanımızın her yerde ve her alanda çalıştığını görüyoruz özellikle öğrenciler tarafında çalıştığını daha iyi görüyoruz. Sınav ne katacak, öncelikle heyecanımızı engelleyecek, yani bir heyecanımız var onu engelleyecek, bu sınav bize yani bir prova" ifadelerini kullandı.

Erdemli'de YKS öncesi 2 bin öğrenciden son prova
Erdemli'de YKS öncesi 2 bin öğrenciden son prova
Erdemli'de YKS öncesi 2 bin öğrenciden son prova
Erdemli'de YKS öncesi 2 bin öğrenciden son prova

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Erdemli'de 2 bin öğrenciye deneme sınavı yapıldı Erdemli'de 2 bin öğrenciye deneme sınavı yapıldı
Kaynak: İHA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, milli eğitim bakanlığı, Erdemli, Mersin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erdemli'de YKS öncesi 2 bin öğrenciden son prova - Son Dakika


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