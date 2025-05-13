Ereğli'de İmamoğlu İçin 55 Bin İmza

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlatılan kampanyada 55 bin imza toplandı. CHP Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu, "İmamoğlu için başlattığımız kampanyada halkın ilgisi beklentimizin çok üzerinde oldu. 55 bin imza, değişim arzusunun açık göstergesidir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlatılan imza kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kocamanoğlu, yaptığı açıklamada kampanyanın başından bu yana Karadeniz Ereğli'de yoğun bir katılım sağlandığını belirterek, "İmamoğlu için başlattığımız kampanyada halkın ilgisi beklentimizin çok üzerinde oldu. 55 bin imza, değişim arzusunun açık göstergesidir" diye konuştu.

Kampanyaya katkı sunan tüm partililere ve vatandaşlara teşekkür eden Kocamanoğlu, "İlk başladığımız günden bugüne kadar standın başında duran, partimize gelip stant noktalarımızdan imza föylerini alıp mahallesinde, sokağında, caddesinde, köyünde hatta kahvehanesinde imza toplayan bütün arkadaşlarımıza, bütün partililerimize ve bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Karadeniz Ereğli olarak geleceğimizin ve tercihimizin yönünü belirlemiş durumdayız"

Vatandaşların duyarlılığının her geçen gün arttığını vurgulayan Ali Kocamanoğlu, özellikle gençlerin, üniversite öğrencilerinin ve emeklilerin kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Kocamanoğlu, 14-17 yaş aralığındaki gençlerden de büyük talep olduğunu ancak yasal imza yaşında olmadıkları için bu gençlerin duygu ve düşüncelerini mektuplarla genel merkeze ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Demokrasi ve daha aydınlık bir gelecek için mücadele ettiklerini söyleyen Ali Kocamanoğlu, "Karadeniz Ereğli olarak geleceğimizin ve tercihimizin yönünü belirlemiş durumdayız. Bu anlamda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve duyarlılık gösteren halkımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.