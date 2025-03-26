Erfelek\'te Köy İhtiyaçları Toplantısı

Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı köylerin yol, su ve altyapı ihtiyaçlarının değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi.

Sinop Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantıda, köylerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözüm üretmeye devam edildiğini belirten Vali Mustafa Özarslan, "Yol, su ve tarımsal altyapı gibi konular, vatandaşlarımızın hayatını doğrudan etkileyen temel unsurlar. Bu nedenle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyor, devletimizin imkanlarını en verimli şekilde kullanarak köylerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için gayret gösteriyoruz. Çiftçilerimizin üretimde karşılaştıkları zorlukları en aza indirmek ve tarımsal kalkınmayı desteklemek önceliklerimiz arasında yer alıyor" dedi.

Toplantıya, Erfelek Kaymakamı Ataberk Altun, Balıfakı Köyü Muhtarı Nevzat Can, Karaca Köyü Muhtarı Recai Koyuncu, Yeniçam Köyü Muhtarı Ömer Can, Şerefiye Köyü Muhtarı Hasan Uslu, Karaca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hasan Yılmazgil ve Başkan Yardımcısı Mercan Balcı katıldı. - SİNOP