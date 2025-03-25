Erfelek\'te Sıcak İftar Dağıtımı

Sinop'un Erfelek ilçesinde, yaşlılar ve özel bireylere her gün sıcak iftar yemeği dağıtımı devam ediyor.

Uygulama kapsamında, ilçede yaşayan 102 hane ve 140 kişiye her gün iftar yemeği ulaştırılıyor. Dağıtımlar, görevli personellerin yanı sıra ilçedeki lise öğrencileri tarafından yapılıyor. Öğrenciler, iftar vakti yaşlıların kapılarını çalarak, sıcak yemekleri teslim ederken, Ramazan ayının maneviyatını en derin şekilde yaşadı.

Dağıtımlar sırasında, yaşlıların teşekkür ve güzel teveccühleri ile karşılaşan öğrenciler Ramazan'ın sevgi, saygı, yardımlaşma ve toplumsal dayanışma gibi manevi değerlerini bir arada yaşama fırsatı buldu. - SİNOP