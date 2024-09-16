202 Otobüs Denetlendi, 19 Araçta İhlal Tespit edildi

Yerel

Düğüne "patlama" molası! Kimi panikle kaçıştı, kimi halaya devam etti

Ergani Bölge Trafik Denetleme ekipleri 16 günde 202 adet otobüs denetledi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Ergani İlçe Bölge Trafik Denetleme ekipleri, 01 Eylül 2024 ile 16 Eylül 2024 tarihleri arasında toplamda 202 adet şehirler arası otobüs denetledi.

Bu denetlemelerde emniyet kemeri, şehirler arası otobüs ve genel araç güvenliği kontrolleri yapılarak takograf kullanımı, sürücü süreleri, araç muayenesi, hız sınırı ve fazla yolcu gibi kurallar dikkatle incelendi.

Kural ihlali yaptığı tespit edilen 19 araç için ise cezai işlem uygulandı.