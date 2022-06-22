Erol Bedir: "Mahkemede aklanan tek kişi benim" - Son Dakika
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Erol Bedir: "Mahkemede aklanan tek kişi benim"

22.06.2022 16:17
Erol Bedir: "Mahkemede aklanan tek kişi benim"

Kayserispor Eski Başkanı Erol Bedir, kamuoyundaki kulübün eski dönemindeki bazı iddiaların tartışılması üzerine kendisine sorulan bir soruya, "Son 2 yıldaki, baskı, tehdit ve yalan haberlere rağmen Kayseri'deki tüm kurum ve kuruluşlar içindeki yöneticilerin arasında mahkemede aklanan tek...

Kayserispor Eski Başkanı Erol Bedir, kamuoyundaki kulübün eski dönemindeki bazı iddiaların tartışılması üzerine kendisine sorulan bir soruya, "Son 2 yıldaki, baskı, tehdit ve yalan haberlere rağmen Kayseri'deki tüm kurum ve kuruluşlar içindeki yöneticilerin arasında mahkemede aklanan tek kişi benim, inşallah böyle aklanma başka yöneticilere de nasip olur" dedi.

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, yaptığı basın toplantısında, İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş'ın TBMM'de yaptığı konuşmasında, "Kayserispor sponsorluk hakkı için verilen paralar üzerinden değişik ilişkilerinin olduğu gibi pek çok konu konuşulmaktadır" cümlesini de açıklamasında kullanınca Kayseri kamuoyunda yeni bir tartışma başladı. Kayserispor Eski Kulüp Başkanı Erol Bedir, tartışmalarla ilgili bir soru üzerine yaptığı açıklamada, "Son 2 yıldaki, baskı, tehdit ve yalan haberlere rağmen Kayseri'deki tüm kurum ve kuruluşlar içindeki yöneticilerin arasında mahkemede aklanan tek kişi benim. Yaptığım görevlerle ilgili kesinleşmiş takipsizlik ve suçsuzluk kararı var. İnşallah benim gibi aklanma başka yöneticilere de nasip olur" dedi.

Ertekin: "Erol ağabeyi töhmet altına bırakmak gibi amacım olamaz"

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin de gelişmeler üzerine, "Kkonuştuklarımın bir kısmının alınıp bir kısmının alınmadan sosyal medyada yayınlanması doğru değil. ya hepsini yayınlayın ya da içinde küçük bir bölümü alıp yayınlamayın. Asla Erol ağabeyi veya bir başkasını töhmet altında bırakmak gibi bir amacım olamaz, doğru da değil. Toplantıda ne söylediğini ve söylediklerimin latife ve ironi boyutlu olan kısmında ne demek istediğimi orada olan herkes anladı. Ama bunu kesip biçip bir kısmını sosyal medyada yayınlayarak konu farklı yerlere çekilmek istendi. Alakası yok, ben Dursun ATAŞ'ın söylediklerinin hesabının sorulmasını istedim, hepsi bu" diye konuştu. - KAYSERİ

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'Karpuzu üçgen bir dilim olarak günde 1 defadan fazla yemeyin' 'Karpuzu üçgen bir dilim olarak günde 1 defadan fazla yemeyin'
Kaynak: İHA

Dursun Ataş, Kayserispor, Kayseri, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erol Bedir: 'Mahkemede aklanan tek kişi benim' - Son Dakika

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