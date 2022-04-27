ERÜ'de 'Başhekimlik Devir Teslimi' yapıldı - Son Dakika
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ERÜ'de 'Başhekimlik Devir Teslimi' yapıldı

27.04.2022 00:58
ERÜ'de 'Başhekimlik Devir Teslimi' yapıldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nde Başhekimlik Devir Teslim Töreni düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nde Başhekimlik Devir Teslim Töreni düzenlendi.

Başhekimlik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen devir teslim törenine yaş haddinden dolayı emekliye ayrılacak olan mevcut Başhekim Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir, Başhekimlik görevine yeni atanan Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Horozoğlu ile akademisyenler ve hastane idarecileri katıldı.

Törende konuşan mevcut Başhekim Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir, göreve geldiği günden bu yana birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, başhekimlik görevine yeni atanan Doç. Dr. Fatih Horozoğlu'na yeni görevinde başarılar diledi.

Başhekimlik görevine yeni atanan Doç. Dr. Fatih Horozoğlu da konuşmasında Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir'e bugüne kadar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, "Bu bir bayrak yarışı bizde elimizden geldiği kadar görev süremiz boyunca imkanlar ölçüsünde bayrağı daha yükseğe taşımaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başhekim Doç. Dr. Fatih Horozoğlu eski Başhekim Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir'e çiçek ve plaket takdim etti. - KAYSERİ

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Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tıp Fakültesi, Erciyes, Fatih, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ERÜ'de 'Başhekimlik Devir Teslimi' yapıldı - Son Dakika


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