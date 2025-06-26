ERÜ, TEKNOFEST\'in Paydaşı Oldu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Milli Teknoloji Hamlesi olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) paydaşları arasında yerini aldı.

Her yıl TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalardan derece ile dönen ERÜ, 17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan etkinliğin paydaşları arasında yer aldı.

Teknoloji alanında gerçekleştirilecek olan yarışmalarda jüri üyelikleri başta olmak üzere birçok farklı dalda iş birliği yapacak olan ERÜ, bu büyük organizasyonda stant açarak, çalışmalarını ziyaretçilere tanıtacak.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun konu ile ilgili yaptığı açıklamada milli teknoloji hamlesi olan TEKNOFEST'in ülkemizde önemli bir organizasyon olduğuna dikkat çekerek, bu önemli organizasyonun paydaşları arasında yer almaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti. - KAYSERİ