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Erzincan buz tuttu - Son Dakika
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Erzincan buz tuttu

Erzincan kent merkezinde etkili olan soğuk hava nedeniyle araçların camı ve su birikintileri buz tuttu. Vatandaşlar araçlarının camını kazıyarak yola çıktı. Meteoroloji ise bölgede buzlanma ve don olayı uyarısında bulundu.

Erzincan buz tuttu
18.12.2023 - 22:41,
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- Erzincan buz tuttu

ERZİNCAN - Yüksek kesimlerde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle Erzincan kent merkezinde sabah saatlerinde araçların camı, su birikintileri buz tuttu.

Erzincan'da soğuk hava etkisini artırdı. Gece sıfırın altına düşen hava sıcaklığı nedeniyle araçların camları buz tuttu. Sabah iş ve çocuklarını okula götürmek için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar önce buz tutan araçlarının camını kazıdı.

Erzincan'da soğuyan havayla birlikte kış mevsiminin iyice hissedilmeye başladığını belirten vatandaşlardan Ahmet Köksal, "Kış ayına girdik. Bugün de çok soğuk bir havayla karşılaştık. Araçların camı buz tutmuş. Çocuğu okula götürmek için yola çıkacaktım bu durumu görünce camları kazıyorum." dedi.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan Ergan Dağında 12, Bayburt Kop Dağında 15, Erzurum Palandöken'de 14, Ardahan Göle'de 12 derece olarak kaydedildi.

Kaynak: İHA
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