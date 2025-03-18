Erzincan\'da Aile Yılı İftar Programı

2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlardaki personel ile ailelerine iftar programı düzenlendi. Farklı kesimlerin bir araya geldiği etkinlikte sosyal dayanışmaya dikkat çekildi.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci'nin başkanlığında düzenlenen programda müdürlüğe bağlı personel ve aileleri hep birlikte iftar açtılar. 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanları Ramazan'ın manevi atmosferinde, aile bağlarını güçlendirdiler. - ERZİNCAN