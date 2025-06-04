Erzincan'da Bedelli Erler Yemin Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzincan'da Bedelli Erler Yemin Etti

04.06.2025 23:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da bedelli erlerin yemin töreni coşkulu anlarla gerçekleşti, aileler duygusal anlar yaşadı.

Erzincan'da bedelli erlerin yemin töreni yapıldı

ERZİNCAN - Erzincan 59'uncu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı'nda askerler için yemin töreni düzenlendi. Yemin töreninde askerler ve aileleri duygulu anlar yaşadı.

General Enver Eralp Kışlasındaki yemin töreninde, askerlerce taşınan tugay sancağının yerine konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Silahlar ve Türk bayraklarının bulunduğu masaların etrafında sıralanan askerler, Türk bayrağı ile silah üzerine el basarak yemin etti.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen aileler, evlatlarının yemin törenini izledi.

59'uncu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığında düzenlenen törende Mehmetçiklerin yemin etmesinin ardından konuşan Vali Hamza Aydoğdu, düzenlenen yemin töreninin hayırlı olmasını dileyerek "Bu yemin; bir askerin devletine, bayrağına ve milletine bağlılığını ilan etmesinden çok daha fazlasıdır. Bu yemin, bir neslin ecdadına verdiği sözdür. Bu yemin; bayrağı yere düşürmeme, ezanı susturmama, milleti böldürmeme kararlılığıdır." dedi.

Kahraman ordumuzun, milletin vicdanı, devletin teminatı ve bu coğrafyanın umudu olduğunu belirten Vali Aydoğdu, konuşmasının devamında, "Bu ocak; bir mekteptir, bir ocağın dumanı gibi içinizi ısıtan bir değerdir. Asker ocağında sadece eğitim verilmez, karakter inşa edilir. Sabah ezanıyla uyanan, komutla yürüyen her asker; sabrı, disiplini, vefayı, vatan, millet ve bayrak sevgisini iliklerine kadar hisseder. Burada "ben" silinir, "biz" yazılır. Bu birlik ruhu; dağları aşar, ovalarda kök tutar, milletin bağrında çelik bir iradeye dönüşür" dedi.

Askerliğin Türk milletinin en büyük geleneği olduğunu ifade eden Vali Hamza Aydoğdu, "Dedesi Yemen'deydi, babası Kıbrıs'ta. Şimdi sıra oğuldadır. Bu bir bayrak yarışıdır. Her gelen bir öncekinden aldığı emaneti, teriyle, sabrıyla, yüreğiyle taşır. Her terhis, yeni gelen için bir mirastır. Bu kışlada herkes eşittir. Van'dan Diyarbakır'a, Diyarbakır'dan Antalya'ya, Antalya'dan Kayseri'ye, Kayseri'den Artvin'e ulaşan Anadolu coğrafyasından gelen bu aziz milletin canları, evlatları aynı safta, aynı sofrada, aynı komutla hareket eder. Burada soyadlar silinir, tek bir isim kalır: Mehmetçik." diye konuştu.

Askerlerin ailelerini Erzincan'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirten ve tüm ailelere "Erzincan'a hoş geldiniz." diyen Vali Aydoğdu; ailelerin, kahraman orduya dualarıyla omuz veren, güç veren görünmeyen nefer olduğunu belirtti.

Tören eğitimler sırasında başarı gösteren askerlere başarı belgeleri ve hediyelerin takdimi ile dönem birincisi olan askerin yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından sona erdi. Törene, askeri erkan ve askerlerin aileleri katıldı.

Kaynak: İHA

Politika, Erzincan, Yerel, Yaşam, Tören, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da Bedelli Erler Yemin Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi
Yok artık Dzeko Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor
Sakarya’da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti Sakarya'da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti
Aydın’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye’ye bomba yağdırdı İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM’de kabul edildi İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti
Survivor’dan kaçar gibi ayrılan Hikmet’in nereye gittiği belli oldu Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu
Elon Musk, Trump’ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet Elon Musk, Trump'ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet

22:04
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
21:21
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti
19:46
Cemil Tugay’dan CHP’li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
Cemil Tugay'dan CHP'li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
10:20
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir Canlı getirene para ödülü veriliyor
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor
10:15
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
10:08
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
09:48
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
09:30
Süper Lig’de yılın imzası Cenk Tosun’un yeni adresi belli gibi
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi
09:14
BDDK onay verdi 2 yeni banka kuruluyor
BDDK onay verdi! 2 yeni banka kuruluyor
08:55
Bakanlıktan Özgür Özel’in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
Bakanlıktan Özgür Özel'in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
08:48
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
08:18
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 02:48:39. #7.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da Bedelli Erler Yemin Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.