Erzincan merkeze bağlı Çatalarmut köyünde toplu iftar programı düzenlendi.
Erzincan Valiliği himayelerinde merkeze bağlı Çatalarmut köyünde düzenlenen toplu iftar programına, Vali yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, kurum amirleri ve köy sakinleri katıldı.
İftar programının ardından İl Özel İdaresi tarafından tasarlanan mobil sahne üzerinde köy çocukları 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü'ne özel İstiklal Marşını okuyup, Türk bayrağını açtılar. - ERZİNCAN
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.
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