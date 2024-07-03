Erzincan'da çeyrek final coşkusu
ERZİNCAN - A Milli Futbol Takımı'nın çeyrek finale yükselmesi Erzincan'da coşkuyla kutlandı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1'lik skorla geçen A Milli Futbol Takımı çeyrek finale yükseldi. Millilerin çeyrek finale yükselmesi Erzincan'da coşkuyla kutlandı.
Euro 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda rakibi Avusturya'yı 2-1'lik skorla geçen A Milli Futbol Takımı çeyrek finale yükseldi. Maçı Cumhuriyet Meydanında kurulan dev ekranda izleyen vatandaşlar, ay-yıldızlıları destekledi. Çeyrek finale yükselme mücadelesinde maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte Erzincanlı vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Vatandaşlar halay çekip araç konvoylarıyla çeyrek final coşkusunu yaşadılar.
Dev ekranda maçı izleyenler arasında Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve kent protokolü de yer aldı.
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