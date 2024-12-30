Erzincan'da Dronla Tilki Görüntüleme

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Erzincan'da yuvasından çıkan tilki böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'ın doğasına renk katan tilki, karlı arazide yuvasından çıkarken dron ile havadan görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğüne bağlı Erzincan Şube Müdürlüğü ekiplerince dron ile tilki havadan görüntülendi. Yuvasından çıkan tilki dronu fark ederek bir süre yuvasının etrafında dolaştı daha sonra yiyecek bulmak için araziye açıldı.