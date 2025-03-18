Erzincan\'da Hayvan Koruma Toplantısı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında 51 İl Valisi ile Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Vali Yardımcısı/ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat ve İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker'in de hazır bulunduğu toplantıda, '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde yürütülen çalışmalar, alınması gereken tedbirler ve hayata geçirilmesi planlanan projeler değerlendirildi. - ERZİNCAN