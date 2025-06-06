Erzincan'da Kurban Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinden itibaren camilere akın eden vatandaşlar, kılınan bayram namazının ardından birbirleriyle bayramlaşmanın sevincini yaşadı.

Erzincan'da, Kurban Bayramı coşkusu sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camilerde yaşandı. Bayram namazının 05.29'de kılındığı kentte, başta kent merkezindeki camiler olmak üzere tüm ibadethaneler vatandaşlarla dolup taştı.

Terzibaba Camii'nde eda edilen bayram namazına Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Milletvekili Süleyman Karaman, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğg. İsmail Yayan, EBYÜ Rektörü Prof.Dr. Akın Levent de katıldı.

Vali Aydoğdu, tüm İslam aleminin bayramını kutlayarak, "Bayram namazımızı eda edip hemşehrilerimizle bayramlaştık. Bütün İslam aleminin ve aziz milletimizin bayramını en içten duygularımla tebrik eder, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını niyaz ederim" ifadelerini kullandı.

Namaz sonrası cami avlusunda vatandaşlar birbirlerine sarılarak iyi dileklerde bulundu. - ERZİNCAN